L´increment de trens al Maestrat

a cap ciutadà que tinga la necessitat d'utilitzar actualment els servei de rodalies de Renfe entre Castelló i el Maestrat, i viceversa, se li escapa la deficitària situació a nivell de les freqüències de pas. Aquesta es una vella reivindicació, -més de 20 anys- de la societat que viu a la comarca, impulsada des de les plataformes ciutadanes i els alcaldes de la zona, i també dels milers de persones que tenen un lloc de treball als nostres pobles i no poden arribar en transport públic. I encara més, diria jo, d'aquells que no poden optar a eixe lloc de treball per falta d'un bon servei.

És una situació que s'ha patit sempre, però que sembla que pot canviar. La setmana passada, el ministre de Foment, Iñigo de la Serna, va assegurar que triplicaria els trens que connecten Castelló amb Vinaròs i que serien 12 en lloc dels 4 regionals que ara ho fan. És una bona notícia, positiva sens dubte, però no volem que aquesta 'promesa' es dilate en el temps i es perda o es retrase com ha passat en moltes altres com l'arribada de l'AVE a Castelló.

La promesa del Govern del PP a Madrid s'ha de complir de forma immediata. Ràpidament. Ja no es pot esperar més. És una inversió bàsica i fonamental per al desenvolupament dels municipis del Maestrat, per això exigim al ministre que accelere aquesta inversió que ell mateix ha xifrat en 5 milions de euros anuals i que, en principi, no estava dins dels Pressupostos Generals per al pròxim exercici. I és que s'ha de recordar que l'anunci del ministre ve després de les darreres reivindicacions per part de la plataforma Trens Dignes al Maestrat, dels alcaldes del PSPV-PSOE i de les reunions que el Consell que presideix Ximo Puig ha tingut amb el Ministeri de Foment els darrers mesos.

Volem pensar que aquesta vegada va de veres i que no serà un engany més, per això ens agradaria que es presente un calendari que concrete totes les accions que s'han portar a terme. Només d'eixa manera podrem creure que a la fi, el Maestrat tindrà un servei de rodalies adequat a la realitat i a les necessitats actuals.