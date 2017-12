El puente llena el interior de Castelló y roza el 90 % en los hoteles del litoral

El puente festivo de la Inmaculada, que concluye hoy, ha resultado un éxito para las arcas del sector terciario de la Provincia de Castelló (casas rurales del interior, hoteles de la costa, comercio y hostelería). La afluencia de turistas, tanto en alojamientos rurales del interior como en los hoteles del litoral ha crecido entre un 10% y un 20% respecto al mismo período del año anterior, según los primeros datos ofrecidos en este arranque de la campaña prenavideña por Javier Gallego, presidente de los hoteles de la provincia de Castellón, integrados en la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR).

De acuerdo a los datos facilitados por el dirigente empresarial, los establecimientos turísticos rurales del interior han registrado una ocupación del cien por cien, sobre todo en los dos principales núcleos que aglutinan está oferta, es decir, las poblaciones de Montanejos y Morella.



Líder en la Comunitat

En la provincia de Castelló, la oferta de turismo rural es de 426 casa y 15 albergues. Este ámbito territorial es líder del sector en la Comunidad Valenciana y sexto en la clasificación estatal.

Y por lo que se refiere a los establecimientos hoteleros de la Costa, los dos principales destinos, Peníscola y Benicàssim, registraron una ocupación del 85% la noche del viernes y del 90%, ayer sábado.

Mientras, en los hoteles de la capital de la Plana, estos índices de ocupación se han situado entre el 70% y el 80%.

«Son cifras muy buenas y mejores que el pasado año», dijo Gallego. «En cierta manera nos han sorprendido, claro está gratamente, porque no esperábamos esta afluencia de visitantes, ante la perspectiva de que los turistas optasen más por los destinos de nieve», explicó el presidente de los hoteleros de la provincia de Castelló.

Javier Gallego señaló que los establecimientos hoteleros de la costa han ofrecido un número similar de plazas al del año anterior, aunque durante este puente festivo que hoy concluye, aunque con mayor índice de ocupación.

A este buen arranque de la campaña prenavideña de la planta hotelera de la provincia en general, se suma el también positivo inicio de campaña del sector del comercio y hostelería de la capital de La Plana.

Los comercios del centro de la ciudad completaron ayer, e incluso mejoraron, la positiva jornada del día de la Inmaculada.Una día más, el trasiego de personas por el centro de la ciudad en busca de las primeras compras fue intenso.

Pero no sólo pequeño comercio, sino también las grandes superficies han tenido un positivo arranque de ventas navideñas. Extremo que no desdeñan los comerciantes, sabedores que la campaña de Navidad representa alrededor del 20% de su facturación anual. No obstante, es puente festivo ha sido el aperitivo para el comercio, ya que los consumidores encaran el grueso de sus compras navideñas a partir del próximo fin de semana.

A la animación del centro de la ciudad contribuye de manera destacada el Mercado medieval, un verdadero imán que atrae a centenares de visitantes durante toda la jornada en pos de su singular oferta comercial o, simplemente, para disfrutar a los actos festivos paralelos con los que los artesanos edulcoran este característico zoco.

En el evento participan un centenar de artesanos y la organización ofrece a los visitantes un acto cada 20 minutos.



«Las cosas del querer»

Otro mercadillo peculiar que estos días pueden visitar los vecinos de Castelló es el denominado Las Cosas del Querer . Ubicado en la calle Lucena de la capital de La Plana, el evento recrea un espacio diferente y con sabor añejo para realizar las compras navideñas

La oferta de este singular mercadillo es variada y múltiple y abarca desde las antigüedades (relojes, discos, libros y los más diversos objetos),hasta ropa, bisutería artesanal y actividades solidarias.