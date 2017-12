«El Castellón es mi casa y he vuelto con toda la ilusión del mundo »

Mohedo estaba considerado un futbolista de raza y muy comprometido con su Castellón. Apenas jugó 15 partidos de Liga con el primer equipo, pero demostró su carisma en el juvenil y en el filial. Luego jugó en el Onda, Vall de Uxó, Catí, Burriana, Segorbe, Catí y Almazora, entre otros. De entrenador pasó por Primer Toque, Grao de Castelló, Uni-Sport, Armelles, Burriana y Onda.

Héctor Mohedo Vidal (Castelló, 19 de septiembre de 1979) aterrizó en el primer equipo del Castellón a la vez que Sergi Escobar. Es su mano derecha. Su ayudante y su preparador de la estrategia. Como jugador, estuvo en la casa albinegra durante trece años y llegó a debutar en Segunda B con el primer equipo un 1 de abril de 2000 (Castellón-Sabadell, 1-4). Hace unos años salió por la puerta de atrás porque no se le supo tratar bien y ahora está de vuelta, por la puerta grande.

Diez puntos en cuatro partidos, no se podrán quejar del arranque que han tenido.

No, no nos podemos quejar. Pero aquí nos estamos mentalizando de que o salimos todos los partidos al 200 % o lo tendremos complicado. Los rivales, cuando se enfrentan al Castellón, salen a más del 100 % y eso lo notamos.

¿Qué tal ve al equipo?

Tenemos una buena plantilla. La Tercera es tan igualada que la mayoría de los partidos se deciden por mínimos detalles. Estamos aún trabajando con los jugadores. Llevamos cerca de un mes y todavía queda mucho por hacer. Pero el equipo está ahí y confiamos en ir mejorando día a día.

¿Cuál es su función?

Soy el segundo entrenador y estoy al lado de Sergi Escobar. Le aconsejo en todo lo que sé. Nos conocemos desde hace mucho tiempo porque hemos trabajado juntos en diferentes proyectos. Además, me encargo de la preparación del equipo en las acciones a balón parado.

Dicen que la estrategia supone el 60 % de los goles.

Las acciones a balón parado son fundamentales en el fútbol de hoy en día. De falta, de córner, de un saque de banda? Para el Castellón es un arma primordial. Afortunadamente contamos con buenos jugadores para utilizar la estrategia y día a día trabajamos para sacarle aún más rendimiento a este tipo de acciones.

¿Qué significa para usted volver al Castellón y al primer equipo?

El Castellón es mi casa. De muy pequeño formé parte de las categorías inferiores, tras salir del Armelles. En su día no salí como creía que tenía que haber salido, o como merecía haber salido, pero he vuelto con una ilusión muy grande. En verano se nos propuso a Sergi Escobar y a mí regresar, y asumimos el filial. Ahora hemos dado el salto al primer equipo. En mi caso jugué en el primer equipo en una época mala (el Castellón estancado durante once temporadas en Segunda B). Ahora estamos aquí para tirar del carro, todos juntos.

Ése debe ser el mensaje para la numerosa afición que arrastra este club, ¿no?

Sólo les podemos a esos albinegros que animen como hasta ahora. El equipo y los entrenadores lo agradecemos mucho. Es vital, importante. Que nos exija, que es su derecho. No debe quedar la menor de las dudas que nosotros daremos todo lo que podamos y más por el escudo que defendemos. El Castellón puede presumir de tener una de las mejores aficiones del mundo.