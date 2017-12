Cs pide información sobre las mociones

El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Castelló, Manuel Paduraru, ha reclamado al bipartito «el seguimiento de las mociones aprobadas y que se remite cada seis meses». «Los grupos municipales de la oposición no hemos recibido el informe del primer semestre de 2017», ha apuntado Paduraru, quien ha lamentado que «el seguimiento no sólo no sea trimestral».