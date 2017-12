«Nos encontramos el Ayuntamiento de Cabanes en parada cardiorrespiratoria»

Martí aconseja a su sucesora «paciencia, prudencia y perseverancia. Es muy importante saber que esto es una carrera de fondo y que no solo hay que gestionar los grandes proyectos, hay que escuchar a los vecinos día a día».

Virginia Martí, del PSPV, dejará la alcaldía y da paso a Soledad Segarra como máxima representante municipal. Hace un balance positivo de su etapa y avanza varios de los proyectos que pretende abordar el durante el resto de legislatura desde el área de Turismo.



¿Qué balance hace de este año y medio?

Ha sido muy positivo. Nos encontramos un ayuntamiento en parada cardiorrespiratoria. El aumento del nivel de implicación en el trabajo se ha notado. Había muchas áreas paralizadas. En mi discurso de investidura ya dije que mi periodo iba a ser el más complicado porque había que cambiar la forma de trabajo y que engranar el funcionamiento del nuevo gobierno.

¿De qué gestiones se muestra más orgullosa y qué asuntos quedan pendientes?

De lo que más orgullosa me siento es de la ampliación del ambulatorio. Era una obra necesaria. Somos un gobierno de izquierdas y tenemos que estar para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Se me ha quedado la espina de la remodelación de la carretera de Miravet. He tenido conversaciones con el presidente de la diputación y de la Generalitat sobre ello y me hubiera gustado dejarlo más avanzado. Es una carretera muy importante porque enlaza el litoral con la CV-10 y ésta con la N-232.

¿Cómo está funcionando el pacto de gobierno PSPV-Units?

Como alcaldesa me puse como premisa respetar al máximo las concejalías de cada compañero. De hecho, ese era el pacto. Cada concejal ha tenido autonomía para llevar sus áreas y esperamos continuar con la misma tónica. Hemos funcionado bien así. A nivel interno los pactos los hacen las personas. Aunque seamos de partidos diferentes, todos somos vecinos.

¿Qué cambios ha habido frente a los anteriores gobiernos del PP?

Se ha dinamizado mucho la actividad municipal en áreas como formación, cultura, fiestas o infraestructuras. En la concejalía de Hacienda no había unas pautas de trabajo bien marcadas. En Hacienda, que es el alma mater del funcionamiento interno, nos hemos puesto al día. Están todas las partidas y gastos controlados. Hemos hecho mucho trabajo en equipo con los técnicos. Esto hace que todos seamos más productivos.

¿Qué proyectos tiene para las concejalías que gestiona?

Hemos conseguido una subvención de 60.000 euros de la Agencia Valenciana de Turismo para hacer rutas ciclistas de casi cien kilómetros con un centro de ciclismo de montaña. Queremos que lugares emblemáticos como el Desert, la Ferradura o el Mortòrum formen parte, entre otras.