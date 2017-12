Javi Calleja: «Si es al revés no le sacan la roja»

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, lamentó la decisión arbitral en la polémica expulsión del amarillo Dani Raba, que vio la roja tras una entrada al mediocentro del Barcelona Sergio Busquets. «Es una pena porque hasta entonces estaba todo saliendo muy bien. En el campo no me ha parecid oroja. Seguro que si es al revés no es expulsión. La entrada es dura pero venía un forcejeo y varias faltas que no le habían pitado, pero cuando uno es un chico joven es más fácil expulsarlo», dijo Calleja.

«Bajo mi punto de vista hasta la expulsión el partido estaba muy igualado. Estábamos haciendo un buen partido, defendiendo bien y saliendo con peligro. El equipo estaba cómodo, pero ha llegado la expulsión y el partido ha cambiado», señaló en alusión a la roja directa vista por Raba en el minuto 60 con 0-0 en el marcador.

«Se ha medido con distinto rasero y eso nos estaba complicando las cosas. La entrada de Raba es dura, la he visto por la televisión y me parece tarjeta, pero me gustaría que fuera igual para todos", agregó el preparador madrileño, que acumula tres derrotas consecutivas.

«Si para un lado considera una expulsión clara la de Raba, debería haber sacado la segunda tarjeta a Busquets por tocar la pelota con la mano»,continuó.

Calleja explicó que con la presencia de Semedo en el centro del campo buscaba que el equipo tener más seguridad y que Rodri y Manu Trigueros tuviera más libertad para llegar al área y generar más peligro. También explicó la titularidad de Sergio Asenjo en la portería tras su larga lesión al indicar que es un gran portero que entrena bien y que quería darle minutos.

El próximo partido de los amarillos será el domingo en Vigo contra el Celta. Calleja espera recuperar a alguno de los ausentes. El delantero Carlos Bacca se espera que esté disponible.

Tampoco le gustó la actuación arbitral a Fernando Roig Negueroles. El discurso del consejero delegado del Villarreal fue similar al del entrenador amarillo. «No he visto la imagen repetida. Es una entrada dura, llega tarde y quizá sea naranja, y según quien sea pues es roja o amarilla. Durante todo el partido la diferencia de criterio ha sido grande», explicó. «El equipo estaba compitiendo muy bien, pero si 11 contra 11 ya es complicado jugar al Barcelona, pues con 10 todavía es más difícil hacerlo».

Por último, el portero del Villarreal, Sergio Asenjo, afirmó que con once contra once el Barcelona no les creó peligro, pero que, tras la expulsión de Raba, el equipo rival ya no les dio opción. «En la primera parte estuvimos a gusto, creamos ocasiones a la contra. Hicimos 65 o setenta partidos muy buenos» señaló en declaraciones a Movistar en alusión a la expulsión de Raba con 0-0 en el marcador en un encuentro que el Barcelona ganó por 0-2. También señaló que en lo personal estaba muy contento al haber reaparecido en Liga tras su lesión y señaló que espera que el entrenador mantenga su confianza en él.