El Onda hurga en la herida del Castellón

La alegría estuvo en el vestuario del Onda y la decepción se adueñó del guardarropa del Castellón. El duelo provincial de Liga Nacional se decantó a favor del conjunto ondense que ganó su segundo partido lejos de La Serratella y dio un paso para acercarse a mitad de la tabla clasificatoria, a costa de un conjunto albinegro que no levanta cabeza. Los ondenses dejaron muy tocado al conjunto de la capital de la Plana que después del mazazo acumula nueve jornadas seguidas sin conseguir el triunfo, tras haber sufrido cinco derrotas y haber sumado sólo cuatro empates, por lo que dieron un nuevo paso atrás en sus aspiraciones por lograr el ascenso a la División de Honor.

Los albinegros salieron con ganas, pero rápidamente se percataron de que enfrente tenían a un rival muy bien ordenado y dispuesto a todo para sumar algo positivo. Los rojiblancos opusieron resistencia de principio a fin y al final se llevaron todo el botín de la cancha albinegra. No jugó mal en la primera parte el Castellón, pero la suerte le abandonó un fin de semana más.

A la media hora de juego, se produjo un penalti en área del Castellón que transformó en gol Aitor Vicent en el 0-1 y le ponía el partido cuesta arriba a los capitalinos. Con esa mínima ventaja se llegó al final de la primera parte. Y en la reanudación los orelluts quemaron todas las naves desde el pitido inicial. Dos cambios en el arranque, y la igualada llegó en el tramo final también desde los once metros. El capitán ondense Carlos Carrasco no erró desde los once metros para poner el miedo en el cuerpo de los locales.

No se vino abajo, ni atrás, el Onda. Logró el 1-2 en el minuto 77 después de un buen lanzamiento de Aitor Vicent que rechazó el joven arquero local Aleix Bel, pero el cuero lo recuperó Adrián Salvador y éste centro para que Dani Parra, el ex del Roda, conectase con el cuero y lo enviase al fondo de la red. Un gol ganador que dejó tocado al equipo de la capital de la Plana. Los albinegros lo intentaron hasta el final, pero fue imposible romper el orden de los ondenses, que ganaron y sumaron la segunda victoria de la temporada fuera de casa.