T u compres un poquet, jo compre un poquet, aquell una miqueta de res; d'això en diran després: societat de consum». Amb estos versos comença una de les cançons més conegudes del cantautor xativí Raimon. Tot i que encara falten dues setmanes per a Nadal, sembla que les grans superfícies comencen la campanya de vendes cada vegada més aviat. Este estiu es van posar de moda dos termes, candidats a neologismes de l'any: gentrificació i turismofòbia. Es tracta de dos fenòmens estretament lligats a la societat de consum i que responen al malestar col·lectiu de la ciutadania, la qual veu encarir el preu de l'habitatge i la massificació dels barris. Com a conseqüència trobem un veïnat empobrit, qui ha vist perdre la seua capacitat d'adquisició, i l'expansió de les cadenes multinacionals més conegudes; on tant de se val si vénen roba, perfums, com llibres i/o servixen café.

Per Nadal aquesta operació continua vigent, ja que la tradició convida a contribuir a la cerimònia. És del tot legítim, francament, i qui escriu és el primer que hi participarà en tan volguda celebració, però això no exclou reflexionar sobre el mode de consum i els diferents hàbits que se'ns promou. En concret, em preocupa la pèrdua d'identitat dels nostres carrers: les franquícies s'han apoderat de l'entorn urbà. Gegants econòmics, presents a totes les ciutats del món occidental, no caracteritzats precisament pel seu caràcter humanitari i solidari, ni tampoc per respectar en excés els drets dels treballadors, recreen un espai idíl·lic on regna l'harmonia gràcies a la paraula màgica: rebaixes. Tot són oportunitats, oportunitats per la butxaca.

Algú podria dir que es tracta d'una definició molt reduccionista. D'acord, no cal ser talibà. Si en dic això, és perquè enyore les tendes de barri, els xicotets comerciants, els locals que han hagut de baixar la persiana, incapaços de competir en aquesta divisió. Tanmateix, aquest no és el lloc adequat per a analitzar les causes i conseqüències d'aquest colp econòmic al xicotet comerç, seria més propi de l'àmbit acadèmic, però sí que voldria reivindicar el paper indispensable de l'empresa tradicional dintre del teixit productiu local. I ara més que mai, fent-ho en unes dates tan assenyalades, en plena campanya nadalenca.

El prestigiós sociòleg Zigmunt Bauman es va dedicar a analitzar els efectes de la societat de consum en les relacions socials. El professor considerava que les relacions socials s'havien convertit en pura mercaderia, també en el terreny personal. Potser xoca aquest anàlisi en moltes altres visions o teories del mercat. No obstant això, n'estic segur que, a xicoteta escala, podem reconvertir els nostres afers de consum en oportunitats pel desenvolupament municipal. En aquest sentit, convé promoure un consum responsable, de proximitat, sostenible i respectuós amb el medi ambient, que repercutisca en l'economia i en el teixit productiu urbà. Este ha de ser el repte de les corporacions locals, defendre un model econòmic integrador pel conjunt dels veïns i veïnes, i no punta de llança de les totpoderoses macroempreses.

Els centres comercials conduïxen a crear ciutats dormitori, incapaces d'oferir servicis i productes, obligant al ciutadà a recórrer llargues distàncies per a accedir a les necessitats bàsiques (bàsicament, alimentàries). Així es perd la identitat dels barris i la complicitat entre venedor i client: el tracte. Sap greu dir-ho, però, en l'era d'Amazon, l'adquisició d'un bé o servei ja no és el resultat d'una relació entre emissor i receptor, n'és simplement un tràmit. I això és especialment crític. Apostar pel comerç de proximitat és una de les poques accions que, com a consumidors, podem realitzar per a revitalitzar els barris. Potser comprarem «un poquet» o «una miqueta de res», com diu Raimon, però triar bé on invertim els diners recau, únicament, en la nostra decisió.