El vicio de socializar pérdidas

Hemos visto cómo en política se siguen tomando decisiones arbitrarias solo por el hecho de tener mayoría absoluta. Pero la vigilancia y la participación van ocupando el espacio que les corresponde. Ni la mayoría absoluta ni los pactos ocultos entre partidos pueden hacer nada ante una ciudadanía comprometida y vigilante. Esto exige un esfuerzo a personas anónimas y por eso es necesario crear los instrumentos que hagan fácil y efectivo ese arduo trabajo. Estos días hemos visto como la falta de transparencia en la Diputación es compensada con la denuncia de ciudadanos hartos de los abusos de aquellos que se aprovechan de su posición y que trampean la realidad.

Lo que debía ser un servicio a los ganaderos, y evitar la contaminación de campos y acuíferos por los residuos de las granjas porcinas, se convirtió en un negocio de 12 millones de euros de dinero público para una empresa que realizó la obra y se despreocupó de cumplir con el objetivo. Para luego tener que rescatar las instalaciones por falta de beneficios. Otra más de las grandes obras faraónicas que no sirven a su objetivo y que al final se carga sobre las espaldas de los que pagan impuestos socializando las pérdidas.

Se puede estar de acuerdo en que la empresa local sea el destino de las actuaciones públicas frente a las multinacionales, pero que sea siempre la cercana los centros de poder y no la más capacitada es una historia que se repite demasiado.

Por otro lado, ante el Ayuntamiento los vecinos del barrio de Maestría denuncian unas obras mal ejecutadas y que han llevado sobrecostes. La denuncia sirve para poner en sobreaviso a los encargados de vigilar el buen fin de las inversiones públicas. Y los vecinos del barrio oeste prefieren perder ventajas económicas frente a una calidad de vida que les proporciona la conservación del entorno, y están dispuestos a exigir que las decisiones sean consensuadas.

También podemos estar más o menos de acuerdo con la postura de los residentes organizados en estos casos, pero sirve para abrir el debate y garantizar que la decisión pueda consensuarse antes y evitar posteriores recursos traumáticos.

De todo esto, se percibe que los políticos deben saber que necesitan estar respaldados y que están vigilados. Y para que no se repitan los abusos que ahora se están destapando no sirve que nuevas caras denuncien a los anteriores mientras nos prometen que ellos no lo van a hacer.

Estamos en un momento de cambios profundos y los votantes no pueden perder de vista ese objetivo, puesto que actualmente solo el voto puede inclinar la política hacia el camino del esfuerzo y no el de trileros. Las medidas de participación que garantizan una gestión consensuada como es el "referemdum" debe ir en los programas de cualquier partido que se precie, y que lo demuestre apostando por listas abiertas para nombrar a sus candidatos. Y para las medidas de transparencia empezar por hacer públicas sus cuentas y el destino de cada euro de dinero público que percibe. El voto útil ya no es el que proporciona la mayoría absoluta para que gobierne la derecha o la izquierda, el voto útil es el que proporciona representatividad al abanico de agrupaciones que reflejan la sociedad en que vivimos: diversa, transversal, compleja, sin orden y, sobretodo, capaz.