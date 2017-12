Álex Cuenca aporta su garra y calidad

Una de las voces autorizadas del vestuario del CD Castellón es la del mediocentro Álex Cuenca, que es sinónimo de calidad y de regularidad. Su equipo acumula nueve jornadas sin ganar, tras el traspié del sábado en casa contra el Onda (1-2). La preocupación es máxima porque de no ganar pronto el ascenso a División de Honor se puede esfumar. «La reacción debe empezar ya. No podemos permitirnos más empates ni derrotas. Si queremos estar ahí arriba tenemos que conseguir sumar de tres en tres en los próximos encuentros», aseguró el joven jugador.

Alex Cuenca Mor (Castelló, 11 de marzo de 1999) cumple su sexta temporada en la cantera del Castellón, de donde llegó siendo infantil de segundo año procedente del Futur de Castelló. Hoy en día es uno de los puntales del juvenil A del Castellón. Tiene mucha calidad y además mucha regularidad. Es de los que más participación están teniendo esta temporada en el equipo de Liga Nacional.

El futbolista albinegro analizó lo sucedido estas últimas semanas y apuntó que «en los últimos dos meses hemos encadenado derrotas y empates por culpa de un mal juego en algunos partidos, y en muchos otros, a pesar de jugar bien y de dominar los noventa minutos, no estuvimos nada acertados en los últimos metros cara a gol».

Tiene claro Álex Cuenca que el ascenso «sigue siendo el gran objetivo, que por una mala racha que estamos teniendo no tenemos que dejar de visualizar», y quiso agregar que «la Liga está muy reñida y con tres partidos seguidos ganando es fácil volverse a poner ahí arriba».

Este espigado futbolista castellonense está completando una extraordinaria temporada con el juvenil A. Reconoció que «a nivel personal no puedo estar más contento porque disfruto jugando en el campo, con casi la totalidad de los minutos jugados» destacó. «Juego con mis amigos de hace mucho tiempo que hace el día a día mucho mejor, y por suerte aún no me he lesionado. Espero que siga así a nivel personal hasta final de temporada», concluyó el joven Álex Cuenca.