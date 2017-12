Farmacèutiques, amants i cintes de vídeo

El dramaturg alacantí Juan Luis Mira firma una obra produi?da i?ntegrament des d'Alacant per l'Institut Valencia? de Cultura. "Caries" estrenada el passat 3 de novembre en la XXV Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos , conta , en clau de comèdia, la història d'un jove

El poderòs empori farmacèutic mundial, personificat en l'alt directiu d'una de les companyies, obstaculitzarà una troballa, que pot desestabilitzar la indústria.

Amb aquesta premisa, veurem com el pocapena de l'inventor està decidit , amb més intenció que traça , emulant els seus herois del cinema, a fer el que faça falta, fins i tot a punta de pistola i amb càmera de vídeo a la mà, per que el món conega la veritat.

Interpretada per uns esforçats Juansa Lloret, Ernesto Pastor i Arantxa González, la comèdia pretén més el somriure cómplice de l'espectador que la riallada, amb un tractament arquetípic i costumista dels personatges.

El directiu que munta congressos per contractar la seua amant mig polonesa com a intèrpret , l'inventor maldestre que vol forçar-lo a confessar en públic la seua mala jugada, tots tres en una peça escenogràfica que representa una moderna habitació d'hotel.

La comèdia té, a més, la voluntat de trascendir amb el tema seriós de l'abús de les grans empreses que posen per davant els seus interessos econòmics per damunt del benefici social que puga portar per la salut de la població, un determinat descobriment.



Programaciò

Amb aquesta producció i la propera, que estarà al Teatre Principal de Castelló dissabte 16 (18:00h) i diumenge 17 (11:30h) de desembre, l'excel·lent «biblioteca de sons i soroll» d'Enric Monfort i J. A. Portillo, el primer teatre de la ciutat tancarà aquest primer trimestre de la nova programació, que ha suposat un bon canvi a favor del treatre professional de qualitat de la mà dels nous gestors encapçalats per Alfonso Ribes.