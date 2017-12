Los investigadores de la UJI muestran su hastío por la burocratización de las ayudas

La Universitat Jaume I (UJI) tiene en la investigación uno de sus puntos fuertes con el que compite de tú a tú con el resto de universidades de la Comunitat Valenciana, España e incluso del mundo. No obstante, el personal investigador de la Jaume I está hastiado por la burocratización de las ayudas, el exceso de trabajo administrativo y la asignación de ayudas «a las mismas personas». Una situación que no dudaron en denunciar ayer durante la celebración de la mesa redonda sobre «Difusión e impacto social de la investigación» moderada por la catedrática de Filología Inglesa, Eva Alcón, y que contó con la participación del rector honorario de la UJI, Francesc Michavila, la profesora del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad del País Vasco, Jasone Cenoz, la directora general de Universidad, Investigación y Ciencia, Josefina Bueno, y el vicerrector de Investigación y Doctorado de la UJI, Jesús Lancis.

Tras la exposición cada uno de ellos de sus ponencias, llegó el turno de las preguntas y reflexiones, momento en el que los investigadores aprovecharon para mostrar su descontento con la parte administrativa de las convocatorias. El profesor de Filología Catalana, Vicent Salvador, apuntó que una cuestión que «preocupa mucho» al personal docente e investigador es la» burocratización» que «no acaba de ninguna manera». «No es admisible que de una convocatoria a otra se cambien las condiciones de certificación de los méritos, y eso pasa continuamente. Y no es posible que en cada instancia el currículum sea diferente y no se pueda convertir de manera autonómica como se predica, porque no es así. Eso nos impide, en muchas ocasiones, la realización de otras tareas importantes», señaló.

Por su parte, el catedrático Juan Bisquert dijo no saber cómo la Conselleria de Educación gestiona la convocatoria de las ayudas. «No sabemos cómo funciona y eso produce un impacto negativo para nosotros. Hace tiempo que lo estamos viendo que las convocatorias están predestinadas, se sabe quién las va a ganar. No siempre, pero últimamente ha habido algunos casos preocupantes. Hay unas personas que están ahí, que dicen quién es excelente y quien no y, al final, consiguen que toneladas de dinero vayan a unas cuantas personas. Y eso está pasando desde hace mucho tiempo», aseguró Bisquert.

El catedrático señaló que la conselleria «es sagrada para nosotros» porque «es la que nos da estabilidad como investigadores pero queremos participar más y saber cómo se enfocan las convocatorias para suplir nuestras debilidades, y que haya un proceso transparente, con criterios externos, porque hemos salido perjudicados».

Por su parte, Iván Mora, del Instituto de Materiales Avanzados de la UJI, fue otro de los profesores que se pronunció y lamentó la excesiva carga de trabajo que se les exige a los investigadores. «Cada vez se nos piden más cosas, se nos pide hacer docencia, se nos pide hacer investigación, hacer transferencia, hacer proyectos, crear empresas «spin Off»,... y no tenemos tiempo material para hacerlo», explicó. Por eso, Mora dijo que la conselleria debería aportar la financiación necesaria para que la universidad pudiera ayudar a los investigadores en las tareas que no son directamente las propias. «Últimamente, pedir proyectos europeos es un drama porque se ha llegado a un formalismo que las convocatorias se tienen que presentar de una determinada manera, hay que tener cuatro o cinco palabras clave que, alguien sabe cuáles son, pero nosotros no. Más de la mitad son cosas que no son científicas.... Si tuviéramos gente que nos ayudara, que lógicamente necesitaría una financiación, nos ayudaría mucho», señaló. Al exceso de carga administrativa también se refirió otra profesora asistente quien señaló que, de eliminar o recibir ayuda para estas cuestiones, «nos costaría mucho menos esfuerzo llevarlo a cabo».