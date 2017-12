Javier Iglesias, un delantero muy comprometido en el Acero

El juvenil A del Acero tiene en sus filas a un delantero espectacular. Un chaval ambicioso de Castellnovo que pelea por hacerse un hueco en el mundo del fútbol. Ha tenido ofertas para probar esa División de Honor que hace guiños a los chavales, pero ha preferido quedarse en su equipo y batirse el cobre en la Liga Nacional. Es un artillero muy completo, trabajador incansable. Él se define como jugador «muy físico y muy trabajador». No le falta razón. Lo suyo es trabajar y abrir espacios, asistir a los compañeros, pero de vez en cuando marca.

Javier Iglesias Lara (4 de junio de 1999) no tiene apodo futbolístico ni falta que le hace. Tiene madera de líder, tiene talento y bastante gol. Su trayectoria deportiva ha girado por equipos del Camp de Morvedre: Estivella (benjamines), Acero (Alevín y ahora en categoría juvenil), Alboraya y Acero (infantiles), Planter y Tavernes (cadetes) y su etapa juvenil está discurriendo en el Acero juvenil, de Liga Nacional.

«Aquí me siento como en casa y muy a gusto. Me hubiera gustado haber cogido alguna de las dos ofertas para irme a jugar en División de Honor. Quería probar y disfrutar en ella, pero al final me quedé aquí», apuntó el futbolista castellonense. Esta temporada lleva anotados cuatro goles, la campaña anterior fueron seis y el primer año de juveniles (con el B) llegó a los 24, que no está nada mal.

Sus objetivos a corto y largo plazo los tiene claros: «Me centro en hacer una buena temporada; marcar el máximo de goles y ver si podemos lograr el ascenso de categoría. Y de cara a más adelante, pues el próximo año me gustaría estar en un equipo de Tercera, para seguir aprendiendo a la vez de coger experiencia. A partir de ahí no me pongo techo».