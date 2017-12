castelló, una ciutat per a tots i totes

Com creieu que seria una ciutat si la societat que la compon no fos sexista?El sexisme implica que les necessitats dels homes tenen prioritat davant de les necessitats de les dones. Tot baix la concepció del fet que els homes fan aquelles coses que són importants.

Doncs bé, l'hora de dissenyar una ciutat s'ha anat donant més importància a uns usos que a uns altres. A unes persones, a unes tasques, a una ocupació de l'espai més que a unes altres.

El treball productiu remunerat té especial protagonisme però el realitzem en una franja determinada del que és tot el dia a dia de les persones. Al llarg de la vida, les condicions personals, de salut o de mobilitat van canviant. Per veure-ho més clar, no fem el mateix ús de la ciutat quan tenim tres, quinze, trenta, seixanta o huitanta anys.Per a dissenyar la ciutat, tant de valor li hauríem de donar a l'ús laboral, com el que fem quan tenim altres condicions vitals i inclús tindre en compte el model d'oci que volem oferir a la ciutadania. El treball remunerat és sols una part menuda de tot el que es produeix perquè l'estructura social funcione. La resta de treball, el que fa possible que hi haja persones que puguen dedicar el seu temps a treballar remuneradament, és el que solen realitzar majoritàriament dones.

Però és cert que les ciutats havien estat pensades, sobretot, en les persones que treballen i en les seues necessitats de desplaçaments. La gestió del temps personal i el col·lectiu ha de ser una variable fonamental a l'hora de pensar la ciutat. L'ús que es fa de les vies urbanes o el transport públic és desigual, sent utilitzat este segon majoritàriament per dones. Quin grau d'autonomia tenen les dones? Si pensem la ciutat incloent-les, cal incloure en les decisions sobre la ciutat aspectes com l'accés al treball, a la formació, l'accessibilitat urbana, llocs per a cotxets infantils, carrets de la compra o cadires de rodes. També cal tindre una ciutat segura, amb neteja, manteniment, banys públics, zones verdes, espais d'oci infantil. Accés a la salut, a l'esport són altres aspectes a tenir en compte.

Quin és l'ús que les dones fan dels espais de la ciutat? Tot i que som la meitat de la població, no ens pertany la meitat de la ciutat. Ni tan sols la meitat del disseny del seu disseny ens representa.

Què fa un urbanisme feminista? Se centra a donar igual importància a les tasques que fan les dones que a les que fan els homes. La mateixa importància als espais que ocupen les dones que als que gasten els homes. I per a fer això, cal que ens fixem en com gasten la ciutat tota una diversitat de persones: xiquets, xiquetes, persones amb diversitat funcional, persones de diferents estatuts socioeconòmics, i també, per què no? Turistes.En resum, el que fa un urbanisme feminista és introduir una mirada inclusiva. Fer una anàlisi on reduir la desigualtat de forma que acabe beneficiant tant a homes com a dones perquè se'ls ha tingut en compte des del principi i d'igual manera. Amb el nou Pla General, Castelló tindrà per fi un planejament de la ciutat inclusiu, amb perspectiva de gènere, per fer de Castelló una ciutat per a tots i també per a totes.