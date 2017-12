lo que no puede ser, no puede ser

El Barcelona suele ser muy bien recibido por estos pagos. Tiene miles de seguidores, en su mayoría seguidores de aquel fenómeno que respondía al nombre de Johan Cruyff, otro holandés errante, que dejó grandiosas tardes de fútbol en Can Barça y que después de retirado como jugador se convirtió en entrenador del Barcelona FC, inventor del tiki taka, es decir, un sistema cuya ejecución convertía en espectáculo todos y cada uno de los minutos que transcurrían independientemente de los goles, hasta el punto que lo sustantivo, el gol, fue transformado en adjetivo y al revés, puesto que el cómo era más importante que el qué. Y ahí sigue el Barcelona con el tiki taka del Cruyff como santo y seña, también en la noche del domingo en Vila-real, donde una mala mar, hizo sucumbir al submarino amarillo, más amarillo que submarino.

La mala mar, se había llevado por delante de entre la marinería, buena parte de los expertos navegantes que se quedaron en el puerto por una cuestión de incapacidad sobrevenida, causa del ejercicio físico al que han de enfrentarse en cada refriega. El capitán que los manda tuvo que echar mano de los aspirantes a especialistas que todavía no han alcanzado el grado de madurez suficiente para pilotar el choque de submarinos. La desventaja, conocida y asumida como inevitable que era, acabó por mostrar a la clientela la primera de las afirmaciones de El Gallo: Lo que no lo puede ser, no puede ser.

En la batalla, uno de los jóvenes, carente de la experiencia que resulta menester en cualquier enfrentamiento, llevado más del instinto que de la reflexión y en un lance menor, cometió uno de esos errores prohibidos en la navegación que están penados por las leyes del mar, la mar, la mar serena, con lo que tuvo que abandonar el servicio, dejando a la intemperie su lugar, su responsabilidad, de modo que a la menor experiencia y formación de algunos improvisados servidores se añadía la ausencia de un servidor. Uno menos, en una tripulación de once especialistas, algunos menores como queda dicho, significan once grandísimos expertos contra solo diez de ellos y un largo espacio de tiempo navegando y peleando en absoluta inferioridad, pese a la multiplicación del esfuerzo. Con lo que vueltos a la frase del matador –de toros bravos – «Además es imposible».

El juez llamado a impartir justicia que llegó al Estadio de la Cerámica para arbitrar un partido entre el líder de la Liga y el sexto en la clasificación, un ciudadano de apellido Bengoetxea, árbitro de primera división y perteneciente al Colegio de Arbitros Vasco, se pasó la tarde decidiendo lo que eran faltas al reglamento cometidas por los futbolistas que vestían de amarillo, ese color maldito para el espectáculo propiamente dicho, de manera que no quedara ni una sola sin el consiguiente castigo. Entre ellas, una fea falta de uno de los jóvenes amarillos inexpertos sobre un rival destacado, valorado, admirado, internacionalizado, que se quedó en el duro suelo quejándose amargamente, hasta el instante mismo en que el árbitro, Bengoetxea, expulsaba al rival. Busquets, de ese modo, prestaba un servicio excepcional a los suyos que vieron llegada su hora con la ventaja que no habían considerado, dícese jugar hasta 35 minutos con un hombre de más mientras el otro quedaba con uno de menos. Si alguna opción había de que los locales ganaran, lo que no puede ser no puede ser, se hizo además imposible, cuando con Busquets, con una tarjeta amarilla, protagonizó un momento glorioso merecedor absolutamente de la segunda que hubiera significado la expulsión, pero para uno del Barcelona, y encima Busquets, no tocaba.

Otra vez, el Villarreal tendrá que echar mano de la imaginación y el atrevimiento porque la liga española sigue y además la Liga Europa ha querido que el rival del submarino se mida al Sporting de Lyon, que ni esa de los mejores, pero tampoco de pos peores, y además los de aquí no tendrán que desplazarse hasta lugares por donde apareció el gorro del Cristo, con minúscula, por favor, que no quiere uno nombrar el nombre de Dios en vano.