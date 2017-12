Turisme limita la promoción del arte rupestre valenciano a la creación de una página web

El análisis diagnóstico del plan director del arte rupestre en el arco mediterráneo como valor cultural y turístico limita su conclusión a que la información de la oferta de promoción está dispersa y no aglutina los recursos para poder iniciar su desarrollo como producto. Para ello, desde el departamento de Geografía de la Universitat de València, que se ha encargado del diagnóstico a petición de la Agència Valenciana de Turisme, se propone la creación de una web institucional coordinada que ayude a dinamizar el producto turístico Caminos del Arte Rupestre en la Prehistoria.

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, participó ayer en Castelló en la presentación de este análisis y, más allá de las conclusiones académicas, insistió en la necesidad de «generar un relato turístico diferenciado» para «impulsar proyectos turísticos vinculados a nuestro patrimonio y la autenticidad y singularidad del paisaje valenciano».

En cuanto al plan director, la profesora Oneto García, del departamento de Geografía de la Universitat de València, definió tres núcleos potenciales en el plano turístico para el arte rupestre valenciano y los ubicó en Valltorta-Morella, el Macizo del Caroig (Bicorp y Millares) y los yacimientos de Petracos y la Sarga.

A este respecto, la profesora García marcó cuatro líneas estratégicas sobre las que pivota el plan director y que se centran en primer lugar en el potencial cultural y turístico de los yacimientos, por el hecho de haber sido declarados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1998. En segundo término, resaltó la riqueza y excepcionalidad de los mismos y destacó su ubicación en entornos naturales de singular belleza.

En tercer lugar, el diagnóstico detectó que las propuestas de difusión se encuentran en diversos estadios, por lo que ofrecen resultados desiguales para concluir, en cuarto puesto en la necesaria la participación de las entidades locales y de los organismos de representación superiores.

No obstante, como debilidades la investigadora acentuó la ausencia de un hilo conductor del arte rupestre valenciano, cuya riqueza aglutina representaciones del arte levantino, esquemático, macroesquemático e incluso paleolítico, como recientemente se ha localizado en cinco yacimientos.

En este plano, la línea critica la promoción institucional por no estar unificada y no implicar a todos los actores y concluye en la necesidad de aglutinar en una web institucional coordinada la oferta del producto de los Caminos del Arte Rupestre en la Prehistoria con los tres enclaves descritos como focos de actuación, bajo la supervisión legal de la dirección general de Patrimonio y la colaboración de entidades locales, administraciones superiores, institutos de investigación y, como añadió el secretario autonómico, Francesc Colomer, la iniciativa privada.

En este sentido, llamó la atención de los asistentes que tras el análisis de uno de los posibles focos de desarrollo turístico que implica zonas de interior con importantes problemas de despoblación y que podría servir como complemento cultural al ya desarrollado turismo de sol y playa, tan solo se propusiera la creación de una web que coordine la oferta.



Falta de coordinación

En la presentación del plan director se dejó entrever una cierta descoordinación entre la secretaría autonómica de Turismo y la propia conselleria de Cultura, hasta el punto de que el jefe del servicio territorial de Cultura en Castelló, Cristià Llinares, aseguró que su departamento tiene ya lista una web de las características que proponía Turisme, pero que no ha sido publicada a falta de ajustar problemas técnicos de soporte. No obstante, fue corregido asegurando que la web a la que se refería tenía que ser enfocada hacia el producto turístico y no hacia la difusión cultural.

El propio Llinares criticó que la declaración de Parque Cultural en el entorno de Valltorta dificulta el desarrollo de productos turísticos por ser una figura de protección cuya legislación y normativa no está desarrollada, como uno de los muchos errores cometidos por las respectivas administraciones de cara a potenciar como recurso los yacimientos de arte rupestre.

De hecho, el departamento dirigido por el castellonense Vicent Marzà tiene pendiente todavía el nombramiento de un director para el Museo de la Valltorta y el propio Parque Cultural, una figura ausente desde 2014 y a la cual el propio conseller de comprometió a nombrar de manera inminente pero que está a la espera de la formulación de una tercera convocatoria tras quedar desiertas las dos primeras.