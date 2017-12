«El Almazora ha cogido confianza con la llegada del técnico»

Marcos Pradas, delantero vallero del Almazora, aseguró que el conjunto almassorense «ha cogido confianza con la llegada del nuevo entrenador, algo que nos hacía mucha falta para sacar lo mejor de cada uno». Desde la llegada del nuevo inquilino del banquillo y los nuevos refuerzos el equipo blanquinegro ha reaccionado y se confía que abandone las plazas de descenso.

El joven ariete apunto que antes el equipo tenía «muchas dudas sobre el juego que realizábamos», y agregó que «cuando entras una mala dinámica es difícil de darle la vuelta a la situación. Nosotros confiamos en que a partir de ahora el equipo vaya a más».

Marcos Pradas, un delantero fornido y descarado, dice estar «muy contento a nivel personal porque estoy jugando bastante; me siento importante para ayudar al equipo a salir de abajo. Además, creo que me he adaptado mucho más rápido de lo que me pensaba a la Tercera División, que es una categoría muy exigente», apuntó un joven artillero que la temporada pasad jugó en el juvenil de División de Honor del Diocesano.

Juega, trabaja lo indecible, pero el gol se le está resistiendo más de la cuenta: «Este año no estoy teniendo tanta suerte cara a gol, pero tampoco soy un delantero referencia sino un segundo punta donde me siento más cómodo, pero estoy creando ocasiones y los goles llegan con trabajo».