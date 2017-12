Jorge García: «El PP de la Vall d´Uixó intenta poner trabas en el juzgado»

El concejal de Empleo y Comercio del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, Jorge García, lamentó ayer la «actitud destructiva» del PP local, que practica una oposición «que intenta poner trabas en el juzgado» a la gestión municipal y «poner piedras en el camino del trabajo que estamos realizando para mejorar y hacer avanzar nuestra ciudad».

En este sentido, el edil explicó ayer que «nos han hecho perder el tiempo, yendo a declarar ante el juez para solicitarnos una información a la que el PP ya había tenido acceso, porque se les entregó la documentación». Así, señaló que las concejalas del PP Gema Domínguez y Elena Vicente-Ruiz «han admitido en el juzgado que sí que habían visto el expediente».

El concejal criticó al grupo municipal popular e indicó que «solo busca la confrontación desde el rencor y el odio, porque no aportan nada».

No obstante, García afirmó que desde el actual equipo de gobierno «seguiremos dando la cara y trabajando para crear empleo, por la formación y por el impulso del sector empresarial y comercial». Asimismo, ha pedido al PP que «acepte que ya no gobierna» y que «trabaje en positivo, pensando en la Vall d'Uixó y no en sus intereses particulares».