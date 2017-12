La Conselleria de Sanitat ha confirmado un brote de escarlatina (o fiebre escarlata) en la provincia de Castelló, una enfermedad que se da con mayor incidencia en menores de entre 5 y 12 años. La infección bacteriana causada por estreptococos (Streptococcus) del grupo A, se ha registrado este año después de que en 2016 no se detectara ningún brote. Este año, han surgido nueve brotes de escarlatina en toda la Comunitat Valenciana, y uno de ellos ha ocurrido en la provincia de Castelló. En 2016, el cómputo fue de once brotes en toda la Comunitat, y ninguna en Castelló.

La escarlatina es una infección infantil que está reapareciendo con fuerza. Según informan desde Sanidad, nunca ha estado totalmente erradicada, aunque su incidencia había ido disminuyendo a lo largo del siglo XX. No obstante, desde 2014 se ha registrado un anormal repunte de casos que ha hecho saltar todas las alarmas.

La escarlatina se produce por la invasión, a través de la garganta, de una bacteria llamada estreptococo. El contagio es directo, de persona a persona, por eso los nuevos casos aparecen de uno en uno, aunque ocasionalmente pueden aparecer pequeñas epidemias, que afectan a varias personas simultáneamente, generalmente en centros escolares.

Entre los síntomas están la fiebre alta aunque la existencia de fiebre poco elevada no descarta esta enfermedad. También pueden aparecer vómitos, escalofríos, dolor de cabeza y de garganta. Unos días más tarde se inicia una erupción o sarpullido rojo, formado por puntitos o elementos muy pequeños, inicialmente en el cuello, parte superior del tronco y axila, que pueden extenderse a la cara, abdomen y extremidades.

El tratamiento se realiza con un antibiótico por vía oral que el médico tiene que prescribir en dosis y duración (generalmente de 10 días). Con este tratamiento la curación es completa y las complicaciones prácticamente inexistentes.

Boca, mano, pie

Asimismo, y según ha podido saber Levante de Castelló, también se han dado varios casos del síndrome de boca, mano, pie en menores de entre 1 y 3 años aunque en este caso el Servicio de Vigilancia Epidemiología no dispone del número de casos ya que no es una enfermedad de declaración obligatoria. «Únicamente es de declaración obligatoria cuando se presenta en forma de brote epidémico y, a fecha de hoy, no se ha notificado ningún brote de boca, mano, pie en la provincia de Castelló durante este año», explican desde la conselleria.

La enfermedad de boca, mano, pie es común en bebés y niños pequeños. Causa fiebre, llagas dolorosas en la boca y sarpullido en las manos y los pies. La mayoría de las personas que se infectan se recuperan en un plazo de una o dos semanas. Por lo general no es grave y no es común que se presenten complicaciones.

No obstante, sí que es contagiosa por lo que, al afectar mayoritariamente a menores escolarizados, se recomienda que acudir a la escuela durante el periodo de convalecencia. Como medidas de prevención están lavarse la manos con asiduidad, evitar el contacto cercano y compartir cubiertos y vasos y desinfectar los objetos de mayor contacto como juguetes y las manijas de las puertas.