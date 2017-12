Vila-real conciencia sobre el uso no sexista de juguetes

el taller «jugant en igualtat» llegó ayer a la plaza Mayor de Vila-real. Una actividad organizada por la concejalía de Igualdad que dirige la edil Rosario Royo y que tenía como objetivo concienciar sobre el uso no sexista de los juguetes a todo tipo de público. La actividad estuvo impartida por Baobab y estaba dirigida a adultos y niños. La campaña contó con una mesa informativa y un mural en el que los vecinos que se acercaron hasta la plaza pudieron dejar usos mensajes a favor de la igualdad. Entre los mensajes se podía leer «Trenquem barreres per la igualtat», «no tengamos miedo a jugar» o «paz y amor para todos» entre otros. El taller sirvió para recordar que no existen juguetes para niños o para niñas, sino que todos pueden jugar con todo.