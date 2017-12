El Grupo Impala asumirá desde hoy la gestión del servicio de la Piscina Provincial

Cuatro meses y medio después de que Aiguagest SL cerrara las puertas de la Piscina Provincial tras su entrada en concurso de acreedores, el Grupo Impala va a asumir a partir de este viernes a gestión del servicio de la infraestructura deportiva después de que la titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló haya aceptado las medidas cautelares pedidas por la Diputación de Castelló, titular de la instalación.

Así, esta mañana, el diputado de Deportes Luis Martínez va a activar el contrato de gestión que se dejó en suspenso a inicio de septiembre tras fracasar la estrategia judicial diseñada desde el equipo de gobierno de Javier Moliner para adjudicar dicho contrato en el mismo mes de agosto.

En concreto, se trata de un contrato de gestión de servicio con una duración de cuatro meses y con un coste ligeramente inferior a los 250.000 euros. La empresa realizará las tareas de coordinación de la instalación, control de accesos y recepción, socorrismo en las zonas acuáticas, gestión y ejecución de las actividades deportivas (gimnasio, abonados y no abonados) y la limpieza, desinfección y mantenimiento de la instalación y del equipamiento. Por su parte, la diputación se obliga al pago de estos servicios por el total de los mencionados 250.000 euros, así como a sufragar los gastos de suministros y seguros de responsabilidad.

De hecho, esta mañana el diputado de Deportes, Luis Martínez, se reunirá con los jefes de los diferentes departamentos implicados para iniciar las actuaciones. En concreto, los técnicos tienen que evaluar en qué condiciones se encuentra la instalación y analizar qué plazo es coherente para que los usuarios vuelvan a acceder al recinto, dado que la falta de mantenimiento de los vasos de la piscina, sobretodo la exterior, han provocado incluso problemas de insalubridad.

Más allá, la nueva adjudicataria está obligada a subrogar al conjunto de los 34 trabajadores que tenía Aiguagest en el momento de abandonar las instalaciones y a con los que contrajo deudas por no abonar las nóminas. No obstante, los trabajadores tienen la potestad de decidir si aceptan o no la subrogación; es decir, si vuelven a su puesto de trabajo en la Piscina Provincial por un periodo de cuatro meses. Cabe apuntar que algunos de ellos encontraron trabajo en otras empresas, por lo que el grueso de los 34 ex trabajadores que figuran en el anexo del contrato no va a volver a la Piscina Provincial.

En paralelo, la Diputación de Castelló va a activar la tramitación de la licitación de una nueva concesión para esta infraestructura. Es decir, que mientras se lleva a cabo la gestión de este servicio durante cuatro meses, la diputación a realizar los trámites para que una nueva empresa obtenga en régimen de concesión la gestión integral de la piscina.

En el plano de las reacciones políticas, Ciudadanos valoró «positivamente el desbloqueo de la situación de la piscina provincial y esperamos que la piscina habrá sus puertas cuanto antes ofreciendo unos servicios que nunca debieron de dejar de ofrecerse».

Asimismo, la formación espera que «no sea un espejismo porque desde el PP se nos llegó a decir que nunca cerraría sus puertas y está clausurada desde el mes de agosto, demostrando ser un ejemplo más, de que el PP y buena gestión no son sinónimos. Es una buena noticia para la provincia, para los usuarios y trabajadores e instamos al equipo de Gobierno Popular a acelerar al máximo los tiempos».

La formación se mostró contraria a la fórmula propuesta por Castelló en Moviment que ha solicitado en reiteradas ocasiones que la instalación debería revertir en el Ayuntamiento de Castelló, una postura compartida en diversos aspectos por Compromís y por el PSPV en la diputación.