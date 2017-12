«Mimos» para Pablo Fornals tras su desmayo

Pablo

El futbolista castellonense añadió que a día de hoy se encuentra bien y que su objetivo es llegar al partido que enfrentará al Villarreal con el Celta de Vigo el próximo domingo. «Los médicos me han dado unas pautas para que las siga y que no me pase otra vez, afirmó Fornals, quien dijo que su próximo rival «tiene un buen equipo a pesar de las bajas».

Fornals incidió en que el equipo atraviesa un buen momento de juego pero que deben de cerrar los partidos mejor, ya que «la mayoría de partidos se han escapado en esa recta final y por pequeños detalles», en referencia a los últimos encuentros ligueros en los que han encajado en los veinte minutos finales de juego.

«Ahora llegan dos partidos complicados y queremos reaccionar y sumar en ambos choques. Nos está costando ganar, pero los rivales también juegan, tenemos que aprender de los errores y cerrar los partidos mejor», opinó el jugador del Villarreal, quien se enfrentará en las siguientes jornadas a Celta y Valencia.

Fornals también admitió que la tabla clasificatoria está «bonita e igualada» y aseguró que no pueden dormirse y que «cada partido es importante para mantener la plaza y aspirar a algo más».