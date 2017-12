Un robo en Xilxes se hace viral en redes

Xilxes. El robo de un teléfono móvil en un restaurante de Xilxes cuenta con más de 55.000 visualizaciones a través de las redes sociales en apenas dos días. El hostelero decidió difundirlo cansado de estas situaciones.

El robo en un restaurante en Xilxes se ha vuelto viral después de que los propietarios hayan difundido a través de las redes sociales un vídeo en el que se puede apreciar a los autores del robo. A pesar de que solo sustrajeron un teléfono móvil, el vídeo ya contaba ayer con más de 55.000 visualizaciones a través de la página de Facebook del establecimiento y está en manos de la Policía Nacional y la Policía Local de Xilxes para intentar identificar a las dos personas. El vídeo también se ha compartido por unas 800 personas a través de la misma red social.

Y es que el hostelero, cansado de este tipo de actuaciones, ha decidido difundir las imágenes en el que se puede ver con claridad los autores de un robo que tuvo lugar este martes.

Como relató el gerente del restaurante, José Luís, el suceso se produjo entorno a las 15.30 horas, cuando el establecimiento estaba cerrado con motivo del fin del servicio de comidas. «Aprovecharon que el camarero había salido a tirar la basura para entrar al restaurante. Yo me encontraba a la izquierda con unos comerciales y se acercaron a la barra», explicó José Luís. En el vídeo difundido por las redes sociales se puede apreciar cómo el hombre distrae a la trabajadora que se encuentra en la barra para que la mujer pudiera sustraer el teléfono móvil que estaba en la barra del establecimiento.

Después de que las dos personas, que tienen entre 27 y 35 años, abandonaran el espacio, la mujer se cercioró de que no tenía el móvil y al llamar al mismo estaba apagado. Tras ello, comprobaron en la cámara de seguridad las imágenes en las que se podía ver el robo del smartphone.

«El robo no es importante y, además, en la caja no había dinero por lo que no se habrían podido llevar mucho», añadió José Luís. Sin embargo ha querido difundir el vídeo para que se vea la acción delictiva de estas personas.

El hostelero de este restaurante de Xilxes añadió que durante el día de ayer volvieron a ver a los dos autores del robo en las inmediaciones del restaurante, «pero al ver gente y verme que iba a salir se han ido».