Castelló afea a la diputación su «falta de voluntad» para reparar la Casa Matutano

La Casa Matutano, que alberga actualmente el Museo Etnológico Municipal, se ha convertido en el enésimo conflicto político entre el Ayuntamiento de Castelló, inquilino, y la Diputación Provincial, propietaria del inmueble.

El mal estado que presenta la edificación, resumido en deficiencias estructurales, supone una amenaza. No solo de conservación a propósito de las obras expuestas. También de seguridad para los funcionarios que desempeñan su labor y también para los visitantes que diariamente disfrutan con la exposición.

El problema no es nuevo. Viene de atrás. Incluso de la anterior legislatura, como desvela la concejala de Cultura y portavoz de la Junta de Gobierno Local, Verònica Ruiz. «En 2015 un técnico del ayuntamiento, concretamente un aparejador que ya se ha jubilado, envió un correo electrónico al diputado de Cultura, Vicent Sales, diciéndole lo que había encontrado», explica.

Sin embargo, a pesar de constatarse entonces anomalías tales como manchas de humedad, consecuencia del deterioro de la casa contigua, no se actuó.

Según denuncia Ruiz, la desidia de la diputación obedece a una «falta de voluntad política. Es tremendo».



Sin noticias de Sales

De hecho, la edil de Cultura recuerda que sigue sin recibir una respuesta de Sales sobre la carta que le remitió semanas atrás solicitándole una reunión de urgencia para abordar el tema. «Dice que la ha recibido, pero desafortunadamente no me ha invitado a sentarnos, tal y como le pedía yo», precisa.

«El propietario, que es la diputación, tiene que garantizar que el contenido del inmueble está para utilizarse, que no corre peligro la estructura. Su obligación es la de tener esa casa en unas condiciones estructurales adecuadas y accesible para cualquier persona, con movilidad reducida o yendo con un carrito de bebé», prosigue Ruiz.

«También entiendo que los presupuestos son limitados y que hay muchas cosas por hacer, pero falta voluntad política. Me gustaría verla. Si no se puede arreglar el inmueble en su totalidad, la mejora se podría hacer por fases. Poco a poco. Y si no se puede en 2018, que nos digan que en el 2019 habrá una pequeña partida para comenzar las obras. Sólo pido voluntad», reitera.

El pasado 12 de diciembre la concejala de Cultura ya denunció la dejadez de la Diputación de Castelló para solucionar los problemas estructurales que tiene el Museo de Etnología de Castelló.

La concejala de Cultura explicó que los desperfectos son tan graves que muestran hasta «vigas carcomidas». Por ello, Ruiz aclaró que no son problemas de mantenimiento, «dado que lo hacemos nosotros desde el ayuntamiento», sino deficiencias estructurales del edificio propiedad de la diputación de Castelló.

En este sentido, ayer subrayó que el inmueble posee la figura de protección patrimonial de Bien de Interés Cultural (BIC) y que existe un convenio entre ambas instituciones que obliga a la titular del mismo a reparar esos daños.

Además, la ley de Arrendamientos Urbanos también recalca que cualquier tipo de deterioro en la estructura debe ser subsanado por el propietario.