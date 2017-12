Denis Cheryshev retoma los entrenamientos

Llegan en cuenta gotas, pero las altas médicas en el Villarreal CF empiezan a producirse poco a poco. Hace un par de semanas fue Sergio Asenjo el que volvió a la competición con el conjunto villarrealense y este domingo en Balaídos podría ser Denis Cheryshev el que siguiera sus pasos.

El extremo hispano-ruso ha retomado los entrenamientos con normalidad y ya participa junto al resto de compañeros después de recuperarse de un esguince en el tobillo que sufrió hace ahora tres semanas, por lo que podría ponerse a las órdenes de Javi Calleja de cara al encuentro de mañana contra el Celta de Vigo, el penúltimo del 2017.

Mientras, los servicios médicos de la entidad villarrealense están muy pendientes de Carlos Bacca y de Víctor Ruiz, quienes ayer trabajaron al margen y todavía no se sabe si podrán viajar a tierras gallegas o no. Será en la sesión de hoy cuando se prueben y tanto ellos como el propio cuerpo técnico decida si se les convoca o no para este partido.

En la lista de convocados que ofrecerá hoy el técnico madrileño sí estará Pablo Fornals tras ser baja en el encuentro de la pasada semana ante el Barcelona después de haber sufrido un desmayo en el último entrenamiento de la semana. Las pruebas médicas a las que fue sometido destacaron cualquier problema de gravedad y el castellonense ya ha trabajado toda la semana con normalidad.



Seis bajas

Por el contrario, seguirán una semana más en la enfermería y realizando trabajo al margen Bruno Soriano, Andrés Fernández, Nicola Sansone y Daniele Bonera. Tampoco estará por acumulación de tarjetas amarillas Cédric Bakambu y también por tener que cumplir un partido de sanción por su expulsión ante el Barcelona, el delantero del Villarreal B Dani Raba.

En el Celta, que hoy se ejercitará también por última vez antes del encuentro de mañana por la tarde, sí estará disponible Sergi Gómez, quien ayer recibió el alta médica después de completar «sin limitaciones» el entrenamiento que la plantilla del Celta de Vigo realizó en las instalaciones deportivas de A Madroa.

El central sufrió una luxación escapulohumeral en el hombro derecho en el partido de Liga contra el Barcelona y, aunque podría tener que pasar por el quirófano a final de temporada, su evolución ha sido «muy positiva y salvo contratiempo» podrá competir con total normalidad, informaron los médicos del club, que no esperaban su reaparición hasta la próxima semana.