Embarazo ¿en solitario?

Afrontar un embarazo sin pareja puede percibirse como una circunstancia negativa, pero cada vez más hay mujeres que deciden ser madres sin la necesidad de tener una pareja sentimental a su lado, tanto por reproducción asistida como por métodos tradicionales.

En este grupo se encuentra una gran variedad de historias y de variantes que dificultan el poder hablar en general sobre el estado emocional de estas mujeres: adolescentes embarazadas y sin el apoyo del padre, separadas y divorciadas, mujeres sin pareja embarazadas por decisión personal o circunstancial, viudas y las que recurren a la adopción en solitario o a técnicas de inseminación.

Es muy diferente el afrontamiento de un embarazo en estas circunstancias si se hace por decisión propia o viene impuesto por la otra parte.

Cuando la embarazada pierde el apoyo de la pareja, con el/la que contaba a priori, tiene que hacer frente a un duelo sentimental agudizado por la incertidumbre del por venir de su maternidad; mientras que las mujeres que deciden ser madres ellas solas suelen estar protegidas por su determinación y seguridad. Estas últimas, normalmente, son mayores de 35 años que recurren a un centro de reproducción asistida. Psicológicamente se encuentran muy fuertes y, aunque pueden encontrarse con dificultades físicas a la hora de concebir, se adaptan estupendamente a los tratamientos, incluso a la ovodonación, si es necesario.

A pesar de los recursos personales de superación de los que se disponga, es habitual experimentar momentos de dudas y miedos, motivados tanto por el reajuste hormonal como por la situación en sí. Son 40 semanas en las que las emociones pueden variar y se puede pensar mucho.

Afrontar un embarazo sin pareja no quiere decir que sea en solitario. El apoyo familiar y del círculo social más cercano es fundamental en todas las situaciones, pero más si cabe en este tipo de embarazo. No tanto por la ayuda que pueda necesitar la embarazada, ya que no se trata de una enfermedad ni de ningún impedimento (esto es algo que cuesta entender), sino por el apoyo emocional percibido y la fuerza que eso da.

Existen grupos de embarazadas (clases preparto, yoga para embarazadas, grupos de autoayuda con profesionales especializados,?) que otorgan esa fortaleza y seguridad, dotando de habilidades personales de afrontamiento adaptativas que mejoran tanto el tiempo de espera como la llegada y crianza del bebé.