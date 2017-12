José Poveda será el pregonero de las Fallas de Borriana para el 2018

A medida que se acerca el mes de marzo se van conociendo los detalles que envolverán el ejercicio fallero 2018 en Borriana. Y será en este ejercicio en el que José Poveda Chabrera se estrenará como pregonero, dando inicio a una de las festividades más esperadas para los borrianenses.

Tal y como explicó la edil de fiestas, Lluïsa Monferrer con la elección del nuevo pregonero «se ha apostado por el cambio y por permitir que más personas participen de las fallas», a la vez que quiso dar la enhorabuena al nuevo designado, en quien ha asegurado confiar y del que está segura que «lo hará muy bien».

Poveda pertenece a la falla Quarts de Calatrava, de la que es presidente desde hace cuatro años, y desde la que ha participado de lleno en la sociedad fallera, organizando musicales, escribiendo llibrets, ya que es un joven polifacético que desde siempre ha tenido responsabilidad en varios ámbitos de las fallas en Borriana.

Como el mismo pregonero aseguró a Levante de Castelló, está muy ilusionado con el encargo, ya que «es una cosa que me quedaba por hacer dentro del mundo fallero». Además, reveló que el discurso con el que recorrerá Borriana el próximo mes de febrero ya lo está empezado «tengo algún verso pensado, aunque no me he metido de lleno en ello», y aseguró que su intención es «hacer algo diferente, innovar, como ya hizo Fede Gumbau en su época».