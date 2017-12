El filial amarillo quiere cerrar el año con otro triunfo como local

El Villarreal B, que no ha perdido partido en casa en lo que va de temporada, quiere despedir el 2017 con una nueva victoria que le permita estar en la zona privilegiada de la tabla clasificatoria, y si es posible aumentar la renta respecto a sus más inmediatos perseguidores mucho mejor. El conjunto de la Plana Baixa recibe a una Peña Deportiva que está en puestos de descenso, pero que últimamente está vendiendo muy caras sus derrotas.

Los ibicencos llegarán medio chafados porque la semana pasada se les escapó la victoria en el tiempo de descuento. Con lo que le está costando ganar, el Ebro puso el 1-1 con el tiempo ya cumplido y recortó el premio de tres puntos a uno. A pesar de todo, el equipo vila-realense es el claro favorito para quedarse con los tres puntos.

Los de Miguel Álvarez quieren sumar la tercera victoria consecutiva, algo que esta temporada sólo se consiguió en las tres primeras jornadas cuando se empezó ganando en el campo del Atlético Baleares (0-1), en el Mini Estadi al Atlético Saguntino (2-1) y luego en el campo del Ontinyent (0-1). Ahora, antes del parón navideño, se podría sumar otra vez tres victorias consecutivas.

Para esta cita la gran cantidad de bajas es considerable. No estarán los lesionados Joan Femenías, Diego Fuoli, Miguel Llambrich, Leo Suárez y Juan Ibiza. Está la duda de Cristian Cedrés, y el que no estará seguro es el delantero Dani Raba, sancionado. Y jugadores como Ramiro Guerra y Pau Francisco Torres, Mario González y Chuca no podrán participar con el filial porque viajaron a Vigo con el primer equipo.

Los ibicencos de Dani Mori llegan a esta cita tras el ajetreado final del pasado domingo. El Ebro les empató en el descuento y algún futbolista acabó perdiendo los nervios. El colegiado expulsó a Raúl Gómez y a José Manuel Rueda que fueron sancionados con tres y cuatro partidos, respectivamente.

Sólo hay un precedente entre Villarreal B y Peña Deportiva. El partido se disputó la temporada 2008-09, la del ascenso del filial a Segunda División. En la decimoséptima jornada se vieron las caras y la victoria sonrió al equipo amarillo por 2-1. Los baleares se adelantaron con gol de Tino, pero después Chando y Salva Chamorro lograron voltear el marcador en favor de los amarillos.