Un ocasión de alejar las dudas

El Villarreal da la impresión de que cada campaña enfrenta un momento similar al que encara hoy en su duelo en Balaídos. Aunque la situación no es urgente, una nueva derrota contra el Celta puede atraer a los fantasmas. Los amarillos, a pesar de la buena imagen ofrecida ante el Barcelona, acumulan tres derrotas consecutivas y un sólo triunfo en seis jornadas. Únicamente los continuos traspiés de sus perseguidores le han permitido mantener la sexta plaza. Por eso, la victoria aparece como imperativo ante los pontevedreses, más que nada por alimentar la confianza antes de cerrar el año con el derbi autonómico ante el Valencia.

Pero, como es costumbre en las últimas semanas, el submarino no sólo deberá medirse a su rival. Las bajas condicionarán de nuevo el once de Calleja. En el apartado positivo, el entrenador madrileño ha podido incluir en sus convocatoria a Carlos Bacca y Denis Cheryshev, recuperados de sus respectivas molestias. También estará Víctor Ruiz, que se ha entrenado esta semana a un ritmo más bajo que sus compañeros. Pero aún así el parte de bajas incluye siete nombres. Por acumulación de tarjetas no estará Cédric Bakambu, al igual que Dani Raba, expulsado ante el Barcelona. En el listado de lesionados se han incluido Ruben Semedo, con daño muscular en el cuádriceps derecho y Bonera que sufre una sobrecarga muscular en flexores de cadera. Además de ellos, tampoco estarán en la citación los habituales Sansone, Andrés Fernández y Bruno Soriano. A todos ellos, hay que añadir que Calleja se ha dejado en Vila-real, por decisión técnica, a Adrián Marín.

Como ya es habitual, los hombres del filial completan la convocatoria. Pau Torres, Ramiro y Chuca han sido los elegidos para este desplazamiento. Con estos nombres, habrá que ver por qué sistema apuesta Calleja. Si, como el otro día ante el Barça, saca un 4-3-3, Bacca sería la punta de lanza y Fornals y Castillejo le acompañarían delante. Rodrigo ejercería de pivote, flanqueado por Trigueros y Soriano.

En cambio, con un 4-4-2, más habitual en el técnico, Rodrigo y Trigueros serían la pareja en la medular. Fornals y Trigueros caerían a banda, y Soriano acompañaría a Bacca en la delantero.

A la espera de comprobar cuál es la opción escogida por el preparador del Villarreal, lo que se antoja como seguro es que Asenjo será el guardameta titular. Mario, Álvaro González, Víctor Ruiz y Jaume Costa deberían formar su guarda pretoriana.

Enfrente un irregular Celta que llega al duelo tras perder ante el Valencia, y con las ausencias por tarjetas de dos piezas básicas como Iago Aspas y Hugo Mallo. Sin su gran referencia ofensiva, el técnico celeste, Juan Carlos Unzué, apostará por el turco Emre Mor como sustituto. Por su parte, Sergi Gómez podría reemplazar a Mallo en el lateral derecho, aunque también podría ser Wass el elegido. Por lo demás, Tucu Hernández podría volver al centro del campo junto a Lobotka y Jozabed con Pione Sisto en la delantera.