El Roda se desmoronó en la recta final en Buñol

El Roda empezó perdiendo en Buñol, luego remontó con dos goles de Charlie Meseguer (1-2), pero incomprensiblemente se le escurrió el partido de las manos en la recta final y sucumbió por 3-2. Perdió en el campo de un equipo que, hasta ayer, no sabía lo que era ganar ante su afición. El debutante en las filas locales Kai Försterling puso el 2-2 en el minuto 84, mientras que ex extremo zurdo Edu Iranzo, en el 88, puso el 3-2 con el que se llegó al final del duelo en el Beltrán Bágena.

El encuentro no se puso nada favorable porque antes de la media hora de juego Eyder adelantó al Buñol. Afortunadamente, hubo poder de reacción inmediata en el Roda porque tres minutos más tarde Charlie Meseguer, de gran volea, logró superar al portero local Pablo Coronado. Con ese empate (1-1) se llegó al final de la primera parte, con mucha igualdad en el terreno de juego.

A los cuatro minutos de la reanudación llegó el segundo gol del equipo de Pepe de la Sagra. Lo volvió a firmar un gran Charlie Meseguer que de falta directa. El balón se coló como una exhalación al fondo de las mallas. A partir de ese momento el Buñol empezó a quemar todas sus armas. Y apretó el acelerador. En el Roda se produjo en debut del juvenil José Luis Blanco. El catalán saltó al terreno de juego en el minuto 65. Pero lo peor estaba por llegar. En los diez últimos minutos el Buñol logró remontarle a los de la Plana Baixa. Dos goles en cuatro minutos (del 84 al 88) primero Kai Försterling y poco después Edu Iranzo dejaron el 3-2 final. Un jarro de agua fría para el Roda.