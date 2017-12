Soledad Segarra: «El cambio de alcaldía no tiene que suponer ningún freno»

Soledad Segarra ya es la alcaldesa de Cabanes. La máxima representante de Units pel Poble-Compromís tomó posesión ayer al mediodía del cargo de alcaldesa de Cabanes en cumplimiento del pacto del Govern de Progrés firmado con el PSPV-PSOE tras la dimisión de la popular Estrella Borrás el pasado mayo de 2016.

El pacto estipulaba un año y medio de alcaldía para cada formación política, por ello, la hasta ahora alcaldesa Virginia Martí, cedió ayer a Segarra la vara de mando en un pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Cabanes. Al acto asistieron políticos destacados dentro de la formación a la que representa Segarra como el conseller de Educación, Vicent Marzà; el senador, Jordi Navarrete; la diputada en el Congreso, Marta Sorlí; los diputados provinciales Xavier Trenco y Pau Ferrando; la vicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal, así como ediles de otros municipios de la provincia de Castelló.

El acto comenzó con la votación de la corporación municipal para elegir al nuevo alcalde tras la renuncia de Virginia Martí. Los candidatos eran: por parte de Compromís Soledad Segarra, desde el PSPV Mª Lidón Morralla, por parte del PP, Javier Llorens, y por Ciudadanos Adela Belén Berdoy. Tras la votación, la representante de Ciudadanos logró un voto, Llorens cuatro y Segarra seis, un apoyo que le dio la mayoría absoluta para ser la alcaldesa de Cabanes. Tras ello, Virginia Martí le cedió la vara de mando a su compañera en el equipo de gobierno.

Segarra, muy emocionada, comenzó su discurso recordando sus inicios como concejal en el Ayuntamiento de Cabanes. «Cuando hace tres años, los compañeros de Compromís me dieron esta oportunidad de formar parte de su equipo me pareció una locura, un reto imposible, un privilegio demasiado grande para mí. Pero no sé si fue la ilusión por poder formar parte de un proyecto tan importante o puede ser por ver todo lo que ellos habían luchado antes, que esto tenía que tener una continuidad; no quise perder esa oportunidad y tiré adelante»

Segarra continuó diciendo que «siempre había pensado que la política era algo que no iba conmigo hasta que me di cuenta que la política formaba parte de mi día a día. Solo tenía que decidir cuánto quería implicarme. Como decía mi padre, las cosas si se hacen se hacen bien, sino es mejor no hacerlas. Y por tanto, aquí estoy, con la intención de hacerlas lo mejor que sé, con toda mi fuerza, implicación y voluntad y trabajo». La ya alcaldesa de Cabanes piensa que el éxito es un trabajo en grupo y añadió que «no entiendo esto como una carrera personal ni un proyecto personalista, sino como un proyecto colectivo».

Soledad Segarra también comentó que «hemos trabajado mucho y en este periodo de pacto de gobierno vamos a seguir la misma línea no vamos a perder el paso. El cambio de alcaldía no tiene que suponer ningún freno, ninguna parada, tenemos que aprovechar todo el tiempo que nos quede».

Antes de agradecer el trabajo del equipo de gobierno, la oposición, la secretaria o los trabajadores municipales, Segarra añadió que el objetivo único del equipo de gobierno es «poner el pueblo donde le toca, donde nunca habría dejado de estar que es encabezando nuestra comarca. Porque podemos y tenemos recursos, solo hay que creérselo y tirar para adelante para conseguirlo». La primer edil va a poner todo su empeño porque «los vecinos cada vez se sientas más orgullosos de vivir en su pueblo».

Virginia Martí por su parte, indicó durante su discurso que «con este relevo democrático damos continuidad al proyecto que iniciamos. Todos los miembros de este equipo de progreso podemos estar orgullosos». Martí añadió que este equipo de gobierno «estamos muy comprometidos en seguir trabajando y continuar con el proyecto y consolidarlo para conseguir mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas».