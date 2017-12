La tria i el repom

Sabor de Castellón" és l'anunci que he vist en un restaurant per a anunciar un limoncello (sic). "Tria Castelló, [sulfata amb Naranjax]!" és una campanya institucional que fomenta el consum de productes autòctons, perquè deuen ser els millors del mundo mundial. Fins i tot, per la ràdio s'escolta un anunci que convida a fer-se un "cafè de Castelló, vaig a di-te-ho!". Borinot com sóc, quan viatge al secarral interior (secarral hasse amigos), veig uns cafetos monumentals, arboris i arborescents que fan uns grans torrefactes amb forma de supositoris. La llàstima és qiue un amic em trau de l'error i em diu: "No, home no, no sigues burrot! Que això són carrasques de fer bellotes i trufes, no són cafetos, que ací no se'n crien!". Ah! I se'm queda cara de Carles II "El hechizado" o de gamarús. Com quan passe davant d'una verduleria i veig el retolet "tomates del terreno" o per algun forn o fleca: "pa de poble". Hi ha tomates que no siguen del terreno? Quina mena de tomateres faran tomates que no siguen del terreno? Si el pa de poble és tan bo, per què deixen vendre pa de ciutat?

No ho acabe d'entendre. Castelló fa gust de llima dolça? No ho sé. Per què he de triar Castelló [sulfata amb Naranjax]? No seria millor que triarem el bo i millor? No. Fins i tot a Brusesel·les segueixen permetent que el kebab rebente de fosfats! Tria Castelló!

Quan, segons Zapatero, no hi havia crisi, els banquers de la cantonada, els de tota la vida, els que publicaven historiografia castellonenca del segle XIX en tapa dura i vermella (tan dura com la cara de Rodrigo Rato) ens deien que no ens anàrem a bancs europeus i coses d'aquestes que prometien l'oro i el moro, que tot això petaria i només quedarien els bancs de solera, la caixa d'estalvis d'ací, la de toda la vida? En fi, i veges tu després si no la van fer grossa amb les preferents i totes aquestes coses? Ara diuen que "Seguimos trabajando"? Sí, sí?Cuidadín, cuidadín que t'escuraran la cartera i sense terreta, com et despistes? Eren, són, d'ací, de la terreta i tenien una Fundació i de tot , custodien, angelets els mants de la Maedéu del Lledó i es compraven esglésies com qui es compra un huevo Kinder? Un huevo Kinder de la cara, devia ser!

Ara bé, com la culpa de tot es veu que la tenen els catalans i les catalanes, el tot d'ací i el tria Castelló [sulfata amb Naranjax] no aprofita per a l'expoli que hem patit. Ni per a netejar el que obliga le llei i no es vol veure. Tot és "poner el valor, poner en valor", que en valencià és fer valer o valdre. Però no? Fins i tot entre les forces pretesament progressistes. Ara estan poniendo un huevo, poniendo dos, poniendo tres? Ui, perdó? la cançoneta! Estan poniendo o pusiendo en valor Ribalta, pose per cas, i no tenen diners per a desempallegar-se de la Creu de Ribalta, quina creu! No hi ha diners per a desmuntar-la però sí que hi ha per a refer els urinaris, transformar la casa del guardieta en un baret nostàlgic com l'antic Quiosko Campos, etc. Potser haurem d'oferir-nos llogats amb jornals de vila i anar a desmuntar-la. Després, si la volen a Benicàssim, pugem al Bartolo i la recol·loquem.

Els catalans han de complir la llei i tornar les peces que exigeix una sentència. Però ací, la llei ens la passem pel forro i la Creu de Ribalta continua dempeus amb un govern municipal "d'esquerres" (quin sarcasme) o, tot d'ací, a Cervera del Maestrat, poble amb alcalde del PSOE tenen un monolit franquista amb el jou i les fletxes que no desentona en monumentalitat, ni en solidesa de pedruscall amb la Creu de Ribalta. Tanmateix, no és que no es vege, que el tenen net i polit i envoltat de floretes de mil colors, en una placeta on prenen el solet els güelos i les güeles fan calça i ganxet? La justícia, la llei (ni que siga la de la memòria històrica) en aquests casos no actua?Com tampoc actua en els expedients traslladats a Madrid, com no ningú d'eixos que s'omplin la boca amb Castelló, reclama els papers d'Albocàsser, Alcalà de Xivert, Benicarló, Benicàssim, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, Cinctorres, la Pobla Tornesa, Rossell, Sant Joan de Moró, Torreblanca, Traiguera, Vilafamés, Vilafranca, Vila-real, Vinaròs? o les obres d'art de Castelló que van anar a parar a Barbastre (que no són catalans)? Això es veu que no és de Castelló, que no cal fer-lo valer. Que en traure un dia a l'any la tricolor n'hi ha prou? Trieu Castelló, sulfateu amb Naranjax, ciutadans i ciutadanes! Buenasnotxes, bona nit, felices pasqües i Próspero Merimée!