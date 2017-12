La deuda con los bancos lastra los presupuestos de Navajas

El equipo de gobierno de Alternativa por Navajas presentó en asamblea la situación actual del consistorio a los vecinos donde se dio a conocer que, en 2016, el ayuntamiento terminó el año con un resultado presupuestario positivo de 187.737 euros. Así lo confirmó la concejala de Hacienda, María Dominguez, quien explicó que «aún así, se quedaron sin pagar 142.503,73? de los préstamos que se deben, ya que los ingresos actuales del consistorio son insuficientes» para hacer amortizaciones de los préstamos.

Ante esta tesitura, desde el consistorio tacharon el endeudamiento de Navajas con los bancos heredado por el anterior equipo de gobierno como «el verdadero lastre» del funcionamiento económico y que convierte a Navajas, además, en el dudoso honor de ser uno de los municipios con mayor deuda por habitante.

En cifras, a final de 2015 la deuda que arrastraba el municipio era de 4.727.807,57 euros que pasó en 2016 a 4.624.729,21 euros y cuya previsión para finalizar 2017 está en 4.497.279,72 euros.

Dominguez destacó que «todo el ahorro que podemos realizar va a pagar deuda, que, actualmente, cuenta con una situación delicada». Así las cosas, actualmente Navajas no está pagando el préstamo ICO. Desde 2010 no se ha pagado nada a Caixa Bank, cuya deuda asciende a 400.000 euros más intereses de demora, «lo que ha llevado al banco a intentar embargar los bienes del consistorio y no ha podido hacerlo al no contar con nada». Por su parte, el préstamo con Bankia que asciende a 1.200.000 euros, «se han pagado 100.000? de amortización y 82.000? de intereses».

En la asamblea, la edil de Hacienda recordó que el ayuntamiento presentó ante el Tribunal de Cuentas varios procedimientos con supuestas irregularidades para defender los intereses municipales en relación con gastos y retiradas de fondos no justificados y pagos a proveedores por facturas incorrectamente emitidas. Estos procedimientos, puntualizaron, «están en marcha y se informará de los mismos cuando se dicten las correspondientes resoluciones».

De la herencia recibida, resaltaron desde Alternativa por Navajas, se han pagado deudas pendientes o requerimientos judiciales por valor de 320.000?, mientras que «el resto se han acordado pagos aplazados que terminarán en 2018». Como reducciones en los gastos destacan los 900? en dietas en 2016, frente a 24.000? que se gastaban en 2011, la reducción en telefonía a 5.916? en 2016 frente a 25.699? en 2011 o la partida de festejos que pasó el pasado año a 14.943? en 2016 frente a 37.880? en 2011. El equipo de gobierno indicó que «con las cuentas al día ya podemos acudir a solicitar subvenciones».