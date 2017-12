Benlloch prorroga los presupuestos de Vila-real para pagar 4,3 millones del urbanismo del PP

Vila-real va a tener por el momento los mismos presupuestos que este año para el ejercicio 2018 con el objetivo de poder incluir los 4,3 millones de euros que el ayuntamiento está obligado a pagar. Este «lastre urbanístico», como lo definió el alcalde, José Benlloch, se debe a decisiones de los tribunales de expropiación que han revisado al alza los precios pagados por terrenos privados en la década de la especulación inmobiliaria. Una época en la que el equipo de gobierno liderado por el PP fijó precios ínfimos para expropiar terrenos y construir infraestructuras y que ahora los tribunales ajustan tras las reclamaciones de los propietarios.

El mecanismo de prórroga de los presupuestos estipula que las partidas y los importes de un año se trasladan al año siguiente, con la misma cantidad. Esta circunstancia determina que no existe la posibilidad de incorporar nuevas iniciativas e inversiones, relativas al capítulo VI. En este sentido, el propio alcalde indicó ayer en rueda de prensa que los servicios técnicos están desarrollando los parámetros para poder ejecutar al máximo el presupuesto de 2017 que en la actualidad se sitúa entre el 60 y el 65%, aunque el propio Benlloch no quiso aventurar una cifra concreta a raíz de la aceleración de estas semanas.

El primer edil manifestó en relación a los 4,3 millones de euros pendientes que «esta cantidad no es discutible; hay que pagarla, pero con la herencia que nos dejó el Partido Popular no podemos. De hecho, ya ha llegado al ayuntamiento la reclamación judicial de uno de los propietarios afectados para que se le paguen los 400.000 euros que se le deben».

Ante esta perspectiva, el escenario que dibujó el alcalde pasaba, en primer lugar, por pedir un préstamo a las entidades financieras y agregar esta partida a los presupuestos. Sin embargo, Benlloch argumentó que debido a la importancia relativa para el presupuesto del Vila-real de estos pagos, cercana al 10%, se había optado por prorrogar las cuentas de 2017. Otras de las vías hubiera sido el incremento de impuestos, pero el primer edil la descartó porque, según indicó, Vila-real posee una «competitividad tributaria» notable respecto a la capital, Castelló, y a otras ciudades del entorno que se vería lastrada por una subida. Benlloch recordó que el IBI permanece «congelado» desde 2014, lo que ha supuesto reducciones de ingresos cercanas a 2 millones de euros en 2015 y 2016, así como insistió en que en el municipio no se paga tasa de basuras, de alcantarillado o que el impuesto de construcciones es del 2%, «un 50% más económico que en otras ciudades», según indicó.



Estabilidad financiera

En este plano, entró en escena la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012 y que castiga a aquellos municipios que tienen un porcentaje de deuda elevado respecto a su presupuesto y les barra el paso a participar de programas y subvenciones de administraciones como la Generalitat o la Unión Europea.

«No vamos a subir impuestos a los vecinos y tampoco vamos a suscribir un préstamo que elevaría nuestro nivel de endeudamiento y pondría en riesgo que Vila-real pudiera optar a líneas de ayudas, como los fondos Edusi o los programas de empleo impulsados por la Generalitat. Por eso, hasta que veamos cómo podemos pagar el empastre del Partido Popular sin que afecte al presente y al futuro de Vila-real, vamos a centrarnos en ejecutar el presupuesto actual», avanzó Benlloch.

Más allá, la intención es la de poder liberar de las partidas para 2018 gastos que se puedan asumir en 2017. Un ejemplo es el canon de pago anual por la adquisición del Gran Casino. El alcalde indicó que se podría anticipar algunas de las cuotas pendientes este año con los remanentes de partidas que no se ejecuten al 100% para «liberar» esas cuotas del presupuesto de 2018 y destinarlas al pago de estas sentencias.

El alcalde de Vila-real aseguró que: «Yo no voy a engañar. La situación económica de la ciudad es complicada por lo que la gente ya sabe». De la misma manera, reiteró que el pasivo contingente que afronta la ciudad es de 36 millones de euros, sobre un presupuesto de 45,6 millones y que el riesgo por las sentencias contrarias de urbanismo se acerca a los 200 millones de euros. Por último, el primer edil aseguró que desde su responsabilidad de gestión debe «priorizar, pero también gestionar el pasado».



El PP acusa de «incapacidad»

El portavoz del Partido Popular, Héctor Folgado aseguró que, a su juicio, «la incapacidad de gestionar de Benlloch ha hecho que el Ayuntamiento de Vila-real, por primera vez en décadas, no vaya a aprobar el presupuesto». Folgado asumió que «pese a disponer de mayoría absoluta, Benlloch será prácticamente el único alcalde de la provincia que no va a aprobar el presupuesto, paralizando la ciudad por su desastrosa gestión, que ha hecho que a lo largo del año no paren de aparecer pufos e impagos millonarios. «Es un modelo fracasado que sólo sabe subir impuestos y recortar servicios», concluyó.