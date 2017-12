Fernando Roig juega al despiste

El asunto Rodrigo Hernández da la impresión de que se prolongará hasta final de temporada o, al menos, hasta que el Villarreal confirme la venta del centrocampista al Atlético de Madrid. El presidente del Villarreal, Fernando Roig, dejó ayer claro que él no va a disipar las dudas alrededor del traspaso del medio madrileño al conjunto colchonero. El máximo mandatario del submarino optó por jugar al despiste y, aunque afirmó que Rodrigo «es un futbolista con contrato en vigor con el Villarreal», también apuntó que «en el fútbol todo es cambiante y mutante».

Todo apunta a que el joven jugador amarillo, que cumplió los 21 años el pasado junio y que esta temporada, ante la ausencia por lesión de Bruno, se ha consolidado como titular en la medular del Villarreal, saldrá del club a cambio de 25 millones de euros. Pero Roig, que opinó sobre esta posible durante el acto de presentación de la Gala de Asociación de la Prensa Deportiva Española que Castelló acogerá en febrero, señaló que «Rodri es jugador del Villarreal, con contrato en vigor. Es un buen jugador y seguirá siendo un buen jugador en el Villarreal». Además, comentó que «pasará lo que tenga que pasar» y señaló que «queremos hacer una buena temporada y para ello cada uno tiene que cumplir en lo suyo».

Las informaciones sobre la venta de Rodrigo Hernández al equipo capitalino llegan apenas un par de semana después de que el mediocentro mejorará su cláusula de rescisión, que pasó de los 10 millones a los 25 que estaría dispuesto a pagar el Atlético por su fichaje. También prolongó la duración de su contrato que ahora expira en 2022.

Y es que Rodrigo se ha convertido en un fijo en el Villarreal esta campaña. Llamado a ser el sustituto de Sergi Busquets en la selección española, ha jugado 22 partidos esta temporada, en 20 de los cuales ha sido titular.



Derbi contra el Valencia

No sólo habló Fernando Roig sobre Rodrigo Hernández, también comentó el duelo entre Valencia y Villarreal del próximo sábado en Mestalla. El presidente del conjunto castellonense señaló que su equipo no renuncia a nada, en este derbi autonómico, y aseguró que llegan con «toda la ilusión». Además, no dudó en señalar que van a tratar de hacer un buen partido con los jugadores disponibles, en alusión a las bajas que arrastra el equipo.

Finalmente, también tuvo palabras sobre el actual técnico del Valencia, Marcelino García Toral. Roig aseguró que «durante sus cuatro temporadas en el Villarreal ha ayudado para conformar la situación actual del equipo».