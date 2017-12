Denuncian la reducción del horario de atención del centro de salud Palleter

No es la primera vez que ocurre y consideran que es una medida que perjudica la atención sanitaria a los vecinos y vecinas del barrio. Se trata de la reducción del horario de atención del centro de salud Palleter que, según explican desde la asociación de vecinos Verge del Lledó, hasta el cinco de enero será de ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Habitualmente, ese centro de salud está abierto de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 horas de manera ininterrumpida, por lo que el nuevo horario restringe la atención en cuatro horas.

Ante esta situación, el colectivo vecinal ha presentado un escrito ante la dirección territorial de Sanidad para instar a que mantengan el mismo horario durante todo el año. Y es que, tal como apunta, esta restricción también se aplicó el verano pasado, cuando presentaron varias firmas como protesta pero que, a la vista de los acontecimientos, no consiguieron su objetivo.

Desde la asociación apuntan que «la reducción del horario que actualmente se da en el centro de salud supone un grave trastorno a los pacientes no urgentes que acuden al centro ya que no pueden ser atendidos por su equipo de atención primaria, puesto que no hay suficientes refuerzos de médicos y enfermeras, lo que supone una paralización o retrasos en sus tratamientos crónicos».

El colectivo vecinal añade que el centro de salud Palleter «asume una población potencial de 20.000 vecinos y está ubicado en una zona de expansión de la ciudad, donde se disponen de todos los servicios, por lo que no se entiende que el centro de salud de referencia vea reducido su horario, dejando de prestar servicio y atender a la población, en un aspecto tan importante como es la salud.