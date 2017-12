Bruno sueña con su regreso

Bruno Soriano nunca habría imaginado que forzar la maquinaria en la recta final de la pasada temporada le habría salido tan caro. El capitán del Villarreal CF jugó el tramo final de la competición con molestias y tuvo que pasar por el quirófano. Aunque en un primer momento su baja era solo para tres o cuatro semanas, el centrocampista de Artana afronta el sexto mes alejado de los terrenos de juego por un problema en la tibia.

«Es un tema complicado. Y más si estas acostumbrado a jugar cuesta, cada vez que debes ver el partido desde la grada.. Estoy con ganas de volver, de estar con los compañeros y de entrenar. Pero sobre todo con ganas de poder jugar un partido y más uno como el de este sábado», reconocía el futbolista en declaraciones a Ràdio Vila-real.

Aunque Bruno no aparece en la lista de lesionados del Villarreal, su regreso aún deberá esperar. Más aún a sabiendas de que ha intentado volver hasta en tres ocasiones en los últimos meses y no ha podido ser. «He intentado volver tres veces y cuando estaba ya ahí para hacerlo, molestias en la rodilla lo han impedido. Eso es más duro y lo hace más complicado, ya que es frustrante tener que empezar. Pero debo ser fuerte, debo pensar en positivo y pensar que al final cambiará», confiesa.

Bruno entrena con cierta normalidad, pero «con molestias y con dolor». «Es un dolor que me impide apoyar bien, que no me deja trabajar como debo. Y así no se puede jugar. Se puede jugar con dolor, pero no con ese dolor tan intenso. Ahora estamos trabajando para solventarlo, para estar bien, y que desaparezca ese dolor», comenta.



Consulta en Bilbao

Esas molestias le han llevado a pedir opinión en la consulta de un reconocido médico en Bilbao, al que visitó la pasada semana, y seguir trabajando con calma y sin anunciar públicamente una fecha para volver. «Yo tengo un plazo en mi cabeza y trabajo con esa idea y ese objetivo, pero no lo digo. Al que me pregunta le digo que volveré cuando esté bien, nada más. La verdad es que quiero agradecer a la gente el interés», añade.

«Cuando esté bien voy a invitar a comer a mis médicos, a mis fisios y a mis recuperadores, por el esfuerzo que están haciendo para que esté bien», dice con una sonrisa, desprendiendo la ilusión y las ganas que tiene de volver al equipo y ponerse al cien por ciento a las órdenes de Javi Calleja.

En los casi seis meses que lleva apartado de los terrenos de juego, al capitán del Villarreal le ha tocado acostumbrarse a ver los partidos desde la grada y se ha perdido muchos encuentros de esos que a cualquiera le gusta jugar. Como por ejemplo, el duelo de mañana en Mestalla contra el Valencia.

«No poder ir a Mestalla es algo que me duele, para mí es el partido muy especial, que siempre me ha hecho una ilusión jugarlo, y no poder estar me duele. Y más cuando además son partidos de mucho peso y estar en la grada o en casa sin poder ayudar, me pone mal», comenta y no duda en avisar que «será un partido muy interesante. Ellos están muy fuertes, pero estamos bien y con ilusión de ganar allí. Creo que tenemos muchas opciones de hacerlo».

Bruno tiene previsto viajar a Valencia con el equipo para animar a sus compañeros e intentar conseguir un buen resultado como en los últimos años: «En Mestalla damos la cara, competimos bien como se ha visto en los últimos años. Creo que hemos crecido mucho y ahora podemos competir con equipos de ese nivel cara a cara. Ellos están bien, están fuertes y son un buen equipo».