El PP se queda solo en su defensa de la gestión de Jesús López en Fiestas

Dos años después, tras 29 reuniones y la comparecencia de unas 30 personas, el Ayuntamiento de Castelló debatió ayer en pleno las conclusiones de la comisión de investigación de las cuentas del área de fiestas en el periodo 2008-2016, con Jesús López al frente de la Junta de Festes. Y la decisión final supone dar salida a la petición «a los Servicios Jurídicos Municipales» de la redacción de un informe que «dictamine sobre la posible existencia de ilícitos penales» entre los años 2008 y 2012 -antes de la creación del actual Patronato Municipal de Fiestas- y entre 2013 y 2015, después de la creación del citado órgano.

El acuerdo vino avalado por los votos a favor de PSPV, Compromís, Castelló en Moviment y Ciudadanos, formación esta última que se sumó tras lograr también el respaldo de los tres primeros partidos a su voto particular, que era prácticamente similar al dictamen de los firmantes del Pacte del Grau. El PP, por su parte, se quedó solo en sus argumentos, y recibió el rechazo, por parte del resto de grupos, de su voto particular, que no recogía la opción de pedir el informe jurídico municipal previo al posible traslado de los documentos al fiscal.

El acuerdo plenario que finalmente ha visto la luz recoge que «en el caso de haber indicios de posibles delitos» en el citado informe jurídico, se solicitará al ayuntamiento que «ponga en conocimiento de la Fiscalía todas las circunstancias descubiertas en esta comisión de investigación, así como toda la documentación y testimonios que forman parte de la misma».

Otro de los acuerdos, avanzado ayer por este diario, es «que se realice una auditoría de la contabilidad de la Fundación y la Junta de Festes del periodo 2008-2015», todo ello para aclarar de qué manera se ha gestionado realmente y,con el resultado, «dar traslado al Ministerio Fiscal y al Tribunal de Cuentas». Por otro lado, se considera que el ayuntamiento debe informar a la Inspección de Hacienda y a la Seguridad Social «para determinar con exactitud cuál ha sido la cantidad que se ha dejado de declarar, tanto a la Hacienda Pública como las cuotas que no recibió la Seguridad Social, con tal de regularizar la situación y actualizar las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras que han prestado sus servicios a la Junta de Festes».

La última de las recomendaciones del dictamen pasa por recomendar al actual Patronato Municipal de Fiestas «de las herramientas y los recursos necesarios para poder desarrollar su labor con garantías».

Para PSPV, Compromís y Castelló en Moviment, según relataron ayer Sara Usó, Verònica Ruiz y Xavi del Señor, respectivamente, queda acreditado que ha habido «graves irregularidades» en la Fundación de Fiestas y que, pese a ellos, los diferentes gobiernos del PP no lo corrigieron. Para los populares, en boca de Juan José Pérez Macián, la comisión ha elaborado unas conclusiones «intoxicadas de parcialidad con el único objetivo de desprestigiar al PP y llevándose por delante al 'món de la festa', a quienes se ha criminalizado, sentándolos en el banquillo y despreciando su labor altruista». Macián no dudó en definir como «éxtasis de los inquisidores» el acuerdo.