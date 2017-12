bon nadal i millor 2018

s'acosta el Nadal. Vénen uns dies especials que ens agrada viure en família. Però, per desgràcia, no totes les persones tenen una casa o una família. O no tenen llum ni calefacció per poder passar d'una manera digna aquests dies. Com que en som conscients, amb la voluntat que tothom puga passar un bon Nadal, en aquestes dates solem impulsar moltes campanyes solidàries: de recollida de joguets, d'aliments...

Però cal que tinguem presents les persones més vulnerables tots i cadascun dels dies de l'any. Per exemple, amb les ajudes socials que atorguem des de les institucions, amb les quals aconseguim que es puguen tindre cobertes les necessitats bàsiques i evitem que ningú es quede sense casa, sense menjar o sense subministrament energètic en cap moment.

A Almassora, per exemple, hem atorgat un 14% més d'ajudes a famílies en risc d'exclusió en aquest 2017 que ara tanquem. En total han sigut 508 prestacions socials, 62 més que l'any passat. Aquestes xifres evidencien que encara patim els efectes de la crisi econòmica però també que la nostra ajuda arriba cada vegada a més famílies que la necessiten. Amb la suma a la lluita contra la pobresa energètica, la millora de la informació pel que fa als programes socials que desenvolupem i la flexibilització dels requisits d'accés, més persones han pogut rebre una ajuda econòmica per part de l'Ajuntament.

I ho continuaran fent -tant de bo arribe el dia en el qual aquests subsidis no siguen necessaris- gràcies als més de 225.000 euros que el pressupost de 2018 inclou per a assistència social. També estem convençuts que la nova llei de Renda Valenciana d'Inclusió serà clau per eradicar la pobresa que encara patim. Aquesta iniciativa de la Conselleria de Polítiques Inclusives supera, a la fi, el model assistencialista, ja que fomenta l'ocupació en tant que preveu la variació de les prestacions en funció de la participació en itineraris d'inserció laboral. Em satisfa especialment eixe pas endavant que també hem fet a Almassora en 2017, amb programes que creen noves oportunitats laborals i eviten que les ajudes es limiten a rebre un subsidi.

Per desgràcia, com moltes de les bones mesures que ha posat en marxa el Govern del Botànic, aquesta llei ha rebut el suport de tots els grups amb representació a les Corts excepte el PP. Però com que vull acabar l'any quedant-me només amb allò positiu, recordaré que el millor regal, en aquestes festes i per sempre, és poder tindre una vida digna. Bon Nadal i bona entrada en l'any 2018!