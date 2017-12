Cs es el único grupo que presenta enmiendas a los presupuestos de Benicàssim

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués lamentó ayer que Ciudadanos sea el único grupo de la oposición que ha presentado enmiendas a los presupuestos municipales para el próximo ejercicio 2018.

Ayer se celebró una junta de portavoces para recoger propuestas de cara a las cuentas municipales y Marqués explicó que Ara Benicàssim ha presentado un escrito en el que no se apuntan propuestas «sino que se hace una reflexión política sobre las cuentas, e, ni el partido socialista ni Compromís han querido presentar ni una sola propuesta que pueda incorporarse en el documento que se lleve a pleno». Marqués recordó que «los presupuestos de 2018 van a ser los más sociales de los últimos años. Incorporarán un importante incremento en las partidas dedicadas a la parte social de la gestión municipal. Queremos potenciar las acciones dirigidas a los ciudadanos a sus asistencias y a los servicios que hacen mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso me parece más grave, si cabe, que los partidos que alardean de su conciencia social, no quieran intervenir en el diseño de estas cuentas para 2018».

El presupuesto municipal del próximo ejercicio ascenderá a 26.011.901, 42 euros.