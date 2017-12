D os partidos del Castellón en Castalia con Sergi Escobar: 1-0 y 1-0. Smells like Luiche spirit.

Es una pena que ya tengamos a Cubillas porque ahora no podemos decir ojalá fichen a Cubillas. Es una pena que sea la tercera temporada de Fonte y ¿ Castells? porque ya no podemos decir que con Fonte y ¿Castells? hubiésemos subido. Es una pena que volvieran Arturo, Iván Sales y Marenyà porque ya no podemos pedir que vuelvan. Es una pena que se hayan arremangado Pablo y Dealbert porque ya no podemos reclamar implicación a los que pisaron la élite. Es una pena que no esté cedido Guinot porque ya no podemos decir que tardan en traerlo de vuelta. Es una pena tener un entrenador de casa porque ya no podemos decir que no hace falta irse a buscarlo fuera. Es una pena tener diez jugadores provinciales con experiencia en categorías superiores porque es lo que siempre quisimos. Es una pena haber tenido ya en el banquillo a un filósofo y luego a un barraquero, en lo que va de año, porque nos estamos quedando sin excusas.

Sucede cualquier tarde: todos nuestros planes de ocio están vinculados al consumo. Nos han educado así y nos hemos acostumbrado a eso. Comprar por comprar, beber por beber. Uno ni lo piensa, simplemente se deja llevar por la inercia. El Castellón va a acudir al mercado y dará alguna baja por motivos similares. Siempre parece mejor lo desconocido, la expectativa, porque lo conocido está visto y se han visto los defectos, porque en lo nuevo manda la proyección de lo que queremos que sea, y la idealización todavía está permitida. Fichar por fichar, por petición popular. Vale: los fichajes de invierno nos permitirán explicar lo que pase en 2018, poner cara intensita de experto y señalar unas cómodas causas y consecuencias del éxito o del fracaso.

Es una pena que todo esto ya se haya hecho antes porque podríamos pensar que significa de veras algo. Al menos vamos pasando el rato.