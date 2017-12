En recuerdo de los agentes fallecidos en Teruel

Homenaje a los trabajadores que se jubilan en el Provincial

El Hospital Provincial de Castellón celebró ayer el tradicional homenaje que cada año se organiza para despedir a los trabajadores que durante el año 2017 finalizan su actividad profesional en el centro. Durante el acto, la dirección del hospital destacó «la vocación y entrega a su trabajo» de todos los profesionales y agradeció que «hayan dedicado gran parte de su vida a trabajar conjuntamente por una sanidad pública y de calidad».



Brindis y homenaje en la

Comandancia de la Guardia Civil

El subdelgado del Gobierno, David Barelles, participó ayer en el brindis que tuvo lugar en la Comandancia de la Guardia Civil, con motivo de las celebraciones navideñas. La cita estuvo marcada por el recuerdo a los dos agentes fallecidos el 14 de diciembre en Albalate del Arzobispo (Teruel) en acto de servicio, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero. Barelles, acompañado del coronel Miguel Fresneda, felicitó tanto a los profesionales de la Benemérita como a los agentes de la Comandancia que participaron en el suceso de Teruel.



La Big Band de la UJI ofrece el «Concierto de Navidad»

El Paranimf de la Universitat Jaume I acogió el Concierto de Navidad de la Big Band de la Universitat Jaume I bajo la dirección de David Pastor y Víctor Colomer. Desde hace cuatro años la Big Band presenta su trabajo por Navidad con la alegría que representa el primer concierto después del comienzo de cada curso académico. Un repertorio variado que apunta a los diferentes estilos que el género del jazz desarrolló con canciones como Wind Machine, A taste of honey, Have yourself a merry little Christmas o Jingle bells jazz.



Moliner felicita las fiestas a los trabajadores de la diputación

El presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner, felicitó a todos los trabajadores de la institución la Navidad con un tradicional brindis en el salón de recepciones del Palacio Provincial. Moliner agradeció a todo el personal de la casa «vuestro excelente trabajo que hace que cada día la vida de los ciudadanos de Castelló sea un poco mejor, con un excelente servicio de la diputación que sólo es posible desde el compromiso y la profesionalidad de todos y cada uno de vosotros».



La Junta Local del PP recoge

juguetes para Cáritas

Los miembros de la Junta Local del Partido Popular de Castelló prosiguen hoy con la campaña de recogida de juguetes que posteriormente entregarán a Cáritas «para que ningún niño se quede sin sus Reyes». Al igual que el pasado sábado, los populares permanecerán en la carpa instalada en la plaza Mayor desde las 10.30 horas hasta las 14.00 horas.