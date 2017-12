Del Señor acusa a Pérez Macián de difamar para tapar la investigación sobre las cuentas en Fiestas

La comisión de investigación sobre las cuentas del área de Fiestas en el periodo 2008-2016 ha abierto la caja de los truenos entre el portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, y el portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián. Durante el debate en pleno del dictamen de la Comisión de Investigación de la Junta y la Fundación de Fiestas, Pérez Macián insinuó que Del Señor, presidente de la citada comisión, «habría recibido retribuciones irregulares por sus actuaciones como músico, sin adjuntar ninguna prueba a esta acusación», señalan desde Castelló n Moviment por medio de un comunicado.

Para Del Señor, «las falsas acusaciones y las amenazas del Partido Popular evidenciaron que sólo pueden difamar ante las investigaciones contra la corrupción. Se quedaron solos votando contra el resultado de unos de los principales trabajos de investigación y transparencia de esta legislatura, no les quedaba otra que insultar», considera el portavoz de la formación asamblearia».

El dictamen de esta Comisión de Investigación fue finalmente aprobado con los votos a favor de Castelló en Moviment, Compromís, PSPV y Ciudadanos, por lo que serán ahora los Servicios Jurídicos del ayuntamiento lo que deberán determinar si se presenta una acusación ante la Fiscalía sobre las presuntas irregularidades detectadas en una época con Jesús López al frente de la Junta de Festes y con el PP a los mandos políticos del ayuntamiento.

Para Xavi del Señor, «es revelador que el partido que ha gobernado esta ciudad durante 24 años me haya atacado por ser miembro de un grupo amateur que, por ejemplo, en 2017 hemos realizado 4 actuaciones y que, por descontando, los ingresos siempre los he declarado a Hacienda». Según Del Señor, «ante nuestros intentos de poner luz a dos décadas de gestión muy oscura de esta ciudad no tienen otra que tirar barro. Es vergonzoso que cargos públicos de esta ciudad sitúen su tarea de representación hasta un grado de bajeza moral tan grande», añade el portavoz de Castelló en Moviment.

Pérez Macián no dudó en pedir que se investigue a Del Señor «habida cuenta de la ausencia a toda referencia en su declaración de actividades a su negocio musical. cuando es público y notorio el calendario de conciertos en que participa con su conocido grupo artístico». Según Pérez Macián, «en Castellón hay ciudadanos indignados que se preguntan si el concejal y también músico Xavi del Señor está al día de la Hacienda Pública».