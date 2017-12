El contratiempo de Jaume Costa

No arrancó con demasiada fortuna el Villarreal el partido ante el Valencia, porque en el calentamiento previo al duelo Jaume Costa se tuvo que retirar con molestias físicas en su muslo derecho. Rukavina fue el encargado de reemplazarle en el once inicial, mientras que Adrián Marín fue el encargado de completar la citación. También se retiró aquejado de molestias físicas Carlos Bacca, al igual que le sucediera una semana ante en Balaídos contra el Celta de Vigo. Además, el conjunto amarillo no podrá contar para su siguiente compromiso liguero, ante el Deportivo el 7 de enero en el Estadio de la Cerámica, con Trigueros, que ayer fue expulsado.



Tras el derbi autonómico, el Villarreal echa el cierre en el apartado competitivo al 2017. Ahora el equipo tendrá vacaciones desde el día de hoy y no retornará al trabajo hasta el próximo viernes 29 de diciembre. La vuelta a la competición de los amarillos se producirá el próximo jueves 4 de enero. El equipo de Javi Calleja se medirá al Leganés en Butarque, a partir de las 19, en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey.



Mestalla aprovechó el partido entre el Valencia y el Villarreal para rendir homenaje a Higinio García, el exjugador de los che y los amarillos que falleció el pasado domingo a los 61 años. Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio en recuerdo al defensaconquense.



La dupla formada por Cédric Bakambu y Carlos Bacca se consolida un poco más con cada encuentro que pasa. El franco-congoleño y el colombiano han cerrado el año con 22 tantos entre los dos, 14 para Bakambu y ocho para Bacca.



El Villarreal se está olvidando de lo que es perder en sus visitas a Mestalla. Con el resultado cosechado ayer, el equipo castellonense acumula cuatro temporadas consecutivas sin caer derrotado, con tres triunfos en las últimas tres campañas.

Como es habitual en el derbi contra el Valencia, el Villarreal no estuvo solo en Mestalla. Un par de centenares de aficionados del equipo de la Plana se dieron la cita en las gradas del estadio valencianista.



Sergio Asenjo alcanzó ayer los 100 partidos con el Villarreal. Sólo le superan Diego López, con 171 encuentros, y Pepe Reina, que alcanzó los 109.