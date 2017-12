Cs reclama escuchar a los padres del colegio Elcano mientras duren las obras

La edil de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Castelló, Cristina Gabarda, pidió al equipo de gobierno «escuchar a los padres y madres del centro educativo Juan Sebastián Elcano y sean éstos quienes decidan mediante una votación la ubicación en la que quieren que sus hijos tomen clase durante las obras de remodelación del centro». De este modo, Gabarda insistió en que «sea la parte afectada quien pueda tomar decisiones en un proceso participativo».

«El cambio de ubicación compete y afecta especialmente al alumnado y son los padres y madres quienes deben decidir qué prefieren para ellos dentro de las posibilidades propuestas por la administración y el centro», remarcó la edil, quien insistió en «la necesidad de garantizar el mantenimiento de la calidad educativa del centro y que ésta no se vea mermada por las obras previstas». «Antes de cualquier decisión solicitamos que se escuche a las familias y éstas puedan decidir», concluyó Gabarda, no sin antes reclamar de antemano que «las obras cumplan los plazos de un curso escolar y no se dilaten».