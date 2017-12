Una juez ordena embargar las cuentas del PP de Castelló por la denuncia a Nomdedéu

El Partido Popular de Castelló ha visto embargadas sus cuentas por no pagar las costas del juicio que la misma formación instó contra el actual secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu. El juzgado de Primera Instancia número 5 de Castelló dictaminó el pasado 14 de noviembre «despachar orden general de ejecución» contra el Partido Popular de Castelló «por importe de 2.246,24 euros en concepto principal, más otros 673,87 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses», según consta en el auto.

Nomdedéu y el portavoz de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, denunciaron ayer esta situación transcurridos más de casi nueve meses desde que se dictara la sentencia el 23 de marzo de 2017. El auto desestimó la demanda interpuesta por el PP contra el secretario autonómico de Empleo dado que no consideraba que la formación política tuviera «legitimación activa» para denunciar una supuesta vulneración del derecho al honor que se hubiera cometido en el marco de una conferencia en octubre de 2015.

En este sentido, Nomdedéu aseguró este martes que «es curioso que esta demanda la hicieran justo después de que yo fuera nombrado secretario autonómico, en septiembre de 2016, casi un año después de que se produjeran las declaraciones. Lo hicieron sólo para hacer daño».

Además de desestimar la demanda, la sentencia también condenaba al Partido Popular de Castelló a pagar las costas del juicio, que se elevan casi hasta los 3.000 euros. Estas costas debe asumirlas la parte demandante, es decir, el PP, y deben ser pagadas a la parte demandada, en este caso, al abogado que defendió a Nomdedéu. Este último letrado reclamó el 8 de noviembre de 2017 la «ejecución del título judicial» dado que desde que se había emitido el decreto que confirmaba el montante de las costas el pasado 22 de junio de 2017, el PP no había efectuado el pago. En tan solo una semana el juzgado de Primera Instancia número 5 dictaminó que ante la evidencia del impago se iniciara el cobro por la vía ejecutiva, ordenando el embargo de las cuentas del PP.

Reclamar las costas judicialmente

A este respecto, el que fuera vicealcalde de Castelló manifestó que «el PP aún no ha pagado las costas, debían pensar que mi abogado es Feria València y que podían hacer un sinpa, pero no, y por eso mi abogado las ha tenido que reclamar judicialmente».

Por su parte, el portavoz local de la agrupación, Ignasi Garcia, aseguró que «todo esto forma parte de una estrategia que lo único que pretende es coartar la libertad de expresión de aquellos que estamos explicando los cambios que estamos haciendo y cómo era su mala gestión dentro de su táctica de amnesia colectiva».

De hecho, esta estrategia indicó Garcia, «no sólo la usaron contra Enric Nomdedéu, ya que Begoña Carrasco me amenazó de querellarse contra mí por decir que el tercer hilo del Corredor Mediterrani era una estafa y Pérez Macián también nos amenazó con una posible querella contra todos los grupos municipales que votamos a favor del dictamen de la comisión de investigación de fiestas». Garcia concluyó diciendo que «no sólo nos amenazan y censuran sino que, además, cuando los jueces no les dan la razón y tienen que pagar, no lo hacen".

En el otro costado, el PP de Castelló emitió un comunicado en el que aseguraban que «no hay ningún embargo en las cuentas del Partido Popular de Castellón de la Plana» y justificaba la medida como «un error de notificación y en cuanto nuestra abogada nos lo verifique procederemos a subsanar el pago de las costas». A su vez, indicaron que «en ningún caso existe, ni ha existido nunca, intencionalidad de no pagar las costas» y acusaron a Compromís de hacer un uso político de una cuestión administrativa.