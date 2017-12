El PP de Castelló denuncia falta de accesibilidad en la ubicación del belén municipal

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló ha denunciado que el belén municipal «por primera vez en años ha sido desahuciado de los soportales del Ayuntamiento para ocupar ahora lugar en una de las entradas laterales de la Concatedral de Santa María, donde la escalera de piedra, con cinco escalones, supone una barrera arquitectónica para los carritos de bebés y personas con movilidad reducida».

El partido considera que «el Belén es un elemento tradicional de las fechas navideñas, que forma parte de la decoración de la ciudad, el bipartito dificulta su acceso a los más pequeños, a la gente mayor y a las personas con movilidad reducida, ya que no han previsto ningún elemento para salvar la barrera arquitectónica de las escaleras de piedra».

Así, criticó que «las excusas que ha dado el bipartito de su traslado no se sostienen, dijeron que era para no dañar la fachada municipal tras la remodelación, pero lo cierto es que los anclajes para asegurar las rejas de protección del Belén cuando se instalaba en la entrada del Ayuntamiento, siguen estando. No había que hacer nuevas perforaciones porque se han mantenido las que estaban».