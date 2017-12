El Consell rectifica y rebaja hasta el 90 % la tasa de residuos para las azulejeras

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha comprometido a estudiar la adopción de posibles medidas para que la nueva tasa impuesta por el Consell para el tratamiento de los residuos depositados en vertederos industriales «no afecte a la competitividad del sector cerámico». Una medida que, por otro lado era preciso adoptar, «porque hemos detectados en nuestros vertederos residuos de otras comunidades», puntualizó.

Puig mantuvo en la mañana de ayer una reunión con la cúpula de la patronal azulejera Ascer en la Casa dels Caragols, y anunció que se pueden adoptar reducciones del nuevo impuesto «de hasta el 90 % y existen muchas posibilidades de avanzar positivamente para que, al final, esta medida no tenga una repercusión económica importante sobre el sector azulejero». Y para eso, a partir de ahora, se abre una serie de reuniones y negociaciones entre ambas partes, que pasa por la convocatoria, para el próximo 9 de enero, de la mesa de la cerámica a la que, según anunció Puig, se unirá la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente ·»para tener uns visión global de lo que es el sector cerámico». En el encuentro, Puig estuvo acompañado por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler; el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca; y el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro.

La nueva tasa, tal y como está fijada en la actualidad, supone un sobre coste anual al conjunto de empresas productoras de pavimentos y revestimientos cerámicos de 1,5 millones de euros, y desde Ascer se ha rechazado públicamente porque, en primer lugar, se ha adoptado sin consultar a la industria cerámica ni al resto de sectores afectados; además de suponer «una subida muy sensible de las tasas», y por «penalizar más al vertido de residuos no valorizables en vertedero, con incrementos de entre un 300 % y un 700 %, dependiendo del tipo de residuo del que se trate», según denuncio días atrás el secretario general de Ascer, Pedro Riaza, quien recordó que las empresas azulejeras han implementado las últimas técnicas disponibles para reutilizar los residuos y minimizar su impacto medioambiental «y solo depositamos en vertederos aquellos materiales con los que no podemos hacer nada».

El presidente de Ascer, Isidro Zarzoso, aseguró no haber realizado al presidente Puig una petición concreta sobre este tema y confesó sentirse satisfecho del resultado de la reunión porque, según dijo, los representantes del Consell «nos han brindado toda su ayuda y vamos a ver si logramos una reducción importante del efecto de la nueva tasa».

Puig calificó las relaciones del Consell con el sector azulejero de «buenas» y recordó que el Consell ha duplicado la dotación económica para el plan Renhata, destinado a la reforma y rehabilitaciñon de viviendas: «Hemos pasado de 3 a 5,5 millones de euros, y como sabemos que nos es suficiente le pedimos al Gobierno de España que se sume a esta iniciativa». Una iniciativa que, según Zarzoso, debía ser promocionada y copiada ·por el resto de comunidades autónomas del país·.