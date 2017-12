Ferrer i Tomàs II s'enfronten a De la Vega i Conillet per el II Trofeu Joves

El trinquet Salvador Sagols de Vila-real serà l'escenari que decidirà el campió del II Trofeu Joves d'Escala i Corda – Diputació de Castelló, aquesta vesprada a partir de les 18.30 hores, horari en el qual donarà començament la final d'aquest torneig. El duel enfrontarà a la formació de Ferrer i Tomàs II front a l'equip integrat per De la Vega i Conillet.

A priori, partirà amb un lleuger favoritisme la parella de Ferrer i Tomàs II que han realitzat una increïble fase regular, a més d'una brillant partida de semifinals en la qual es van postular com a favorits al títol final. En la primera semifinal del Trofeu Joves van superar de forma contundent al trio de Martí I, Bueno i Néstor per un contundent 60 per 30, en una partida en la qual van demostrar la seua compenetració i un estat de forma brillant. A més, aquest duel els va servir per sobreposar-se a la única derrota que han patit en tot el torneig, que precisament va ser front al trio de Martí en l'última de les seus partides de la fase de grups, en la qual ja tenien assegurada la primera plaça de la fase regular.

Els seus rivals en la cita final, l'equip integrat per De la Vega i Conillet arriba amb la moral pels núvols després de superar en semifinals per un ajustadíssim 60 per 55 a la formació de José Salvador i Monrabal. Va ser una partida molt intensa i emocionant, en el qual les dos parelles van rendir a un nivell excel·lent, encara que en un inici pareixia que anava a decantar-se ràpidament per part de José Salvador i Monrabal que van aconseguir els tres primers jocs de forma consecutiva, 30 per 15. A partir d'aquest moment, va sorgir la figura de Luis de la Vega que acompanyat per un gran Conillet van fer una grandíssima partida per aconseguir la igualada a 55, i decidir la semifinal en l'últim joc de la partida, amb el que van certificar el pase a la final.

Tot fa preveure que la final farà gaudir als aficionats, ja que tant el nivell dels dos equips com el precedent del duel entre els dos equips és o va ser molt parell. Concretament, la partida de la fase de grups que va enfrontar als dos conjunts al trinquet de Borriana el passat 27 de Novembre, es va decidir en l'últim joc a favor de Ferrer i Tomàs II. Un ajustat 60 per 55 que a priori fa presagiar una final molt renyida entre les dues parelles i en la qual els quatre jugadors hauran de donar el màxim d'ells mateixos per poder alçar el II Trofeu Joves d'Escala i Corda – Diputació de Castelló.