Macián reclama a Xavi del Señor que diga si cobra por sus actuaciones musicales

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló indicó ayer que una semana después de que el portavoz popular adjunto, Juan José Pérez Macián, instara al portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, a reflejar en su declaración jurada de actividades su trabajo como músico, éste sigue sin hacerlo.

La formación indicó que la declaración de actividades es un formulario, que están obligados a cumplimentar los concejales del Ayuntamiento de Castelló, en aras a la transparencia. Sin embargo, relataron, «el portavoz de Castelló en Moviment no hace mención alguna a que pertenece a una agrupación musical que sigue ofreciendo conciertos en Castelló y provincia, cobrando caché por ello».

El portavoz adjunto, Juan José Pérez Macián aseguró que «fueron voces vecinales, molestas por la criminalización que el portavoz de Podemos ha hecho de los colectivos del món de la festa, las que nos pidieron y nos reiteran su interés de que le exijamos a Xavi Del Señor que aclare si cobra en A o en B por sus actuaciones musicales, y si está al corriente con Hacienda. Tras no obtener respuesta, nos vemos obligados a insistirle».

«Ante el clamor popular, es hora de que aclare si su actividad musical como batería de un grupo local responde a un hobby, como ha afirmado en alguna ocasión, o por el contrario cobra por ello», instigó Macián, que aseguró que «si es una afición no implicaría retribución alguna, pero es que en otra ocasión no ha tenido más remedio que reconocer que les contratan por actuación, aunque cobran muy poco dinero. En este caso, si cobra por ello, se considera un trabajo remunerado, por lo que no debería suponer ningún inconveniente para él declararlo en el formulario de la web municipal». Por último, Macián, espetó que «mientras siga ocultándolo, la web municipal de transparencia no hace honor a su nombre».

La tensión entre ambos concejales ha ido en aumento tras la presentación de las conclusiones de la comisión de investigación sobre la financiación de las fiestas de la Magdalena en el periodo de gobierno del Partido Popular. En los últimos días el cruce dialéctico entre ambos ha subido de tono ante la perspectiva de que las conclusiones de la comisión investigación, que ha presidido Xavi del Señor, sean llevadas a la Fiscalía para el estudio de la posible comisión de delitos por parte de los anteriores responsables de la Junta de Fiestas.